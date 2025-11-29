India Martínez ha vuelto a cantar 'Niño sin miedo junto a las niñas del coro ArteSÍ, de la ONG olVIDAdos, para combatir la infancia vulnerable

"Vengo de un barrio con riesgo de exclusión social, siempre ha sido una etiqueta que lo único que me ha hecho es ser más fuerte", ha resaltado

La artista India Martínez ha vuelto a cantar 'Niño sin miedo', una canción que la cordobesa compuso en 2014, pero esta vez junto a las niñas del coro ArteSÍ, de la ONG olVIDAdos, para combatir la infancia vulnerable visibilizando sus historias, en un proyecto que busca crecer para grabar un disco con artistas españoles.

Las menores, de entre seis y 12 años, han cantado en el Palacio de Longoria (Madrid) de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el 'single', donde ha tenido lugar la presentación, que formará parte de un disco que saldrá a la venta en una fecha aún por determinar y para el que se quiere contar con las colaboraciones de otros artistas españoles.

"Impacto real" sobre personas vulnerables

Como ha explicado en rueda de prensa la coordinadora del proyecto, Melissa Castillo, "el arte puede sanar y crear oportunidades desde el potencial y no de la carencia", en alusión al papel de 'ArteSí' --que forma parte de olVIDAdos--, pues llevan a cabo proyectos musicales, teatrales y de arteterapia.

Castillo ha precisado que la formación de las niñas ha tenido dos fases, una emocional para saber cómo actuar ante el público y reforzar su autoestima, así como una preparación musical, en la que aprendieron a afinar o tomar el ritmo del piano, entre otras.

"Hace un año y medio era un sueño", ha recordado la vocal de la junta directiva de olVIDAdos, Nereida Coig San Martín. Asimismo, ha mencionado que la idea se volvió realidad cuando le presentaron al compositor y productor musical, David Santisteban, quien también es vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho (Músicos) de SGAE, entidad con la que olVIDAdos colabora desde 2017.

La unión de India Martínez con las niñas

El tema fue compuesto hace 10 años por Santisteban junto a India Martínez y Riki Rivera, y logró alzarse con un Goya, un reconocimiento que, como ha recordado Santisteban, "parecía una fantasía imposible". Por ello, ha reconocido que "nunca esperó que ahora la canción tenga este impacto real sobre la vida de personas en situación de vulnerabilidad".

En esta línea, ha rememorado la visita de las niñas que cantan el tema a su estudio de grabación para interpretar la canción, una experiencia que "dejará un antes y un después", tanto en ellas como en todo el equipo, en el que participó también India Martínez.

India Martínez ha colaborado con otras entidades sin ánimo de lucro en el pasado como la Asociación Red XXI, que trabaja en las barriadas de Córdoba y Málaga. Y es que, como ha recordado David Santisteban, la infancia de la artista también fue "particular", lo que explica su compromiso incondicional con este tipo de proyectos.

"Vengo de un barrio con riesgo de exclusión social, siempre ha sido una etiqueta que lo único que me ha hecho es ser más fuerte", ha resaltado la cantante, quien confesaba que sus orígenes no están muy alejados de los del resto de las jóvenes coristas. El objetivo del proyecto es, entonces, que "estos niños en vez de olvidados sean recordados", ha señalado.

La cantante ha evocado también este momento ya que, como ha reconocido, cuando la vieron, las niñas "se quedaron congeladas". Así, ha relatado que abrió sus brazos y la rodearon de abrazos y preguntas, pues, como ha recordado, procede de un "barrio vulnerable", una etiqueta "para tomar fuerza ante las adverdidades".

Por ello, ha defendido que hace arte "como vía de escape" por lo que cuando Santisteban le propuso participar en este proyecto, lo vio como una forma de "dar las oportunidades" que no tuvo, en línea también con el mensaje de la canción.