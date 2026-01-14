Encuentran muerto al músico John Forté en su casa de Chilmark, Massachusetts

El músico de 50 años ha sido encontrado muerto en su vivienda de Chilmark, en el estado de Massachusetts

El caso está siendo investigado por la oficina del médico forense estatal, que sigue tratando de averiguar las causas de la muerte

Compartir







John Forté, músico nominado al Grammy y reconocido por su trabajo con los 'Fugees' y los 'Refugee Camp All-Stars', ha sido encontrado muerto en su vivienda de Chilmark, en el estado de Massachusetts, según informaron las autoridades. El artista, nacido Brooklyn, en Nueva York, tenía 50 años.

El jefe de policía de Chilmark, Sean Slavin, indicó en un comunicado que no había indicios de un acto criminal ni una "causa de muerte evidente aparente". El caso está siendo investigado por la oficina del médico forense estatal. Al músico le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller y sus dos hijos.

¿Quién era John Forté?

John Forté fue un prodigio musical que alcanzó la fama a principios de los años 90 como colaborador en 'The Score', el álbum ganador del Grammy de los 'Fugees', y en 'The Carnival', el disco nominado al Grammy de Wyclef Jean. Multiinstrumentista y rapero, también publicó varios trabajos en solitario, entre ellos 'Poly Sci e I John'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el año 2000, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas. Forté fue condenado a 14 años de prisión, pero la sentencia fue conmutada tras siete años por el presidente George W. Bush. Carly Simon estuvo entre las numerosas figuras públicas que abogaron por su liberación.