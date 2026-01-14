La esperada gira mundial de la banda de K-pop BTS, comenzará en abril en Corea del Sur y continuará hasta marzo de 2027
El grupo vuelve a los escenarios tras una pausa de casi cuatro años debido a tener que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur
El esperado regreso de la banda de K-pop coreana BTS, ya está aquí. El septeto, que acumula fans de todas las partes del mundo, ha anunciado una gira mundial para 2026-2027 que comenzará en abril en Corea del Sur y continuará hasta marzo de 2027, un momento que llega tras cuatro años en los que los integrantes del grupo han ido completando el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.
La gira cuenta con más de 70 fechas confirmadas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa. En España, el grupo hará parada en Madrid el 26 y 27 de junio de este año.
Cuatro años después, vuelven a los escenarios
Estas serán las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira 'Permission to Dance on Stage' de 2021-22. Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los titulares de la Membresía ARMY que se registren en Weverse, una plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. Una venta general para todas las regiones seguirá el 24 de enero.
La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresara a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años debido a tener que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.
Sus siete miembros, RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, vuelven a los escenarios, siendo el rapero Suga el último miembro del grupo en ser liberado de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro.
Lista de conciertos de la gira
La gira se dividirá en dos ramas, la norteamericana y la europea, cuya primera parada será Madrid. De ahí se dirigirán a Bruselas, Bélgica (1 y 2 de julio); Londres, Reino Unido (6 y 7 de julio); Múnich, Alemania (11 y 12 de julio); para acabar en París, Francia (17 y 18 de julio).
Los miembros del club de fans oficial de la banda podrán aplicar hasta las 00:00 del próximo lunes día 19 para acceder a una preventa, que tendrá lugar en el caso de las entradas para el Riyadh Air Metropolitano el jueves día 22 desde las 14:00 hasta las 21:59.
La lista completa de los conciertos de este tour mundial de BTS, son los siguientes:
9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Corea del Sur
17-18 de abril - Tokio
25-26 de abril — Tampa, Florida
2-3 de mayo — El Paso, Texas
7 de mayo, 9-10 de mayo — Ciudad de México
16-17 de mayo — Stanford, California
23-24 de mayo, 27 de mayo — Las Vegas
12-13 de junio — Busan, Corea del Sur
26-27 de junio — Madrid
1-2 de julio — Bruselas
6-7 de julio — Londres
11-12 de julio — Múnich
17-18 de julio — París
1-2 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey
5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts
10-11 de agosto — Baltimore
15-16 de agosto — Arlington, Texas
22-23 de agosto — Toronto
27-28 de agosto — Chicago
1-2 de septiembre, 5-6 de septiembre — Los Ángeles
2-3 de octubre — Bogotá, Colombia
9-10 de octubre — Lima, Perú
16-17 de octubre — Santiago, Chile
23-24 de octubre — Buenos Aires, Argentina
28 de octubre, 30-31 de octubre — São Paulo
19 de noviembre, 21-22 de noviembre — Kaohsiung, Taiwán
3 de diciembre, 5-6 de diciembre — Bangkok
12-13 de diciembre — Kuala Lumpur, Malasia
17 de diciembre, 19-20 de diciembre, 22 de diciembre — Singapur
26-27 de diciembre — Yakarta
12-13 de febrero — Melbourne, Australia
20-21 de febrero — Sídney
4 de marzo, 6-7 de marzo — Hong Kong
13-14 de marzo — Manila, Filipinas