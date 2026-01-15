Ha fallecido en el Puerto de Santa María a los 89 años

Mercedes Valimaña deja tras de sí una larga trayectoria artística

CádizMercedes Valimaña, conocida como ‘La Macaria, ha fallecido a los 89 años en su ciudad natal, el Puerto de Santa María, días después de acudir al hospital por encontrarse indispuesta, según recoge el Diario de Cádiz.

Mercedes fue una de las integrantes del 'Trío Lalala' junto a María Jesús Aguirre y María Dolores Arenas, coro que acompañó a Massiel durante su actuación triunfadora de Eurovisión en 1968 y durante otros años de gran éxito del concurso con diferentes artistas.

A punto de cumplir los 90 años, Mercedes Valimaña deja tras de sí una larga trayectoria artística de toda una vida dedicada a la música. La artista grabó las sintonías de series de los 80 como La Abeja Maya, Barrio Sésamo, Érase una vez el hombre y los Fraggle Rock, entre otros trabajos. También se empleó como actriz de doblaje de series y películas.

Mercedes era una persona muy querida en su tierra natal donde en el 2021 le fue concedida la Medalla de Oro de la ciudad.