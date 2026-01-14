Del amor al estigma: las medallas y las calles homenaje a Julio Iglesias, en peligro

Hoy se debate en muchas ciudades españolas si retirar o no los reconocimientos institucionales a Julio Iglesias

Se viraliza el vídeo de la entrevista donde Julio Iglesias incomoda a la presentadora por su conducta: "No, Julio, te lo pido"

Compartir







El Gobierno estudia retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Julio Iglesias, un procedimiento que pasa por el Consejo de Ministros. El cantante ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021, un procedimiento que pasa por el Consejo de Ministros.

El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Ejecutivo estudia la medida a preguntas de los medios de comunicación antes de presentar las medidas de apoyo a salas de música en vivo. Urtasun ha señalado que "cualquier gobernante" se ve interpelado ante una situación así. "Desde luego, les confirmo que es algo que estamos estudiando y que valoraremos porque evidentemente nos sentimos interpelados por un caso de unas investigaciones tan graves", ha recalcado.

El ministro también ha señalado que es el momento de que las "denuncias hagan su curso", de que se escuche a las mujeres y que posteriormente el Gobierno revisará "si tiene que tomar alguna decisión adicional". El titular del departamento de Cultura ha alertado de que el caso de Iglesias podría ser un "presunto caso de trata" por parte del cantante. "Es profundamente repugnante", ha añadido.

Además, ha recordado que las víctimas de acoso o abuso sexual en el mundo de la cultura pueden utilizar el teléfono y correo electrónico de la 'Unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural'. "Es absolutamente imprescindible que pongamos las víctimas en el centro de esta cuestión", ha precisado. Por eso, Urtasun ha rechazado la "defensa" de Iglesias que hizo ayer la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PUEDE INTERESARTE Julio Iglesias y las tres razones para denunciarlo por agresión sexual, según las dos exempleadas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había abogado por retirar esta distinción al artista y avanzaba que el ministro Urtasun "resolverá estos días" la cuestión. "He hablado con el ministro, el señor Urtasun, sobre esta materia y el ministro resolverá estos días".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la vicepresidenta segunda del Gobierno, en este tipo de situaciones "hay dos cosas": "una cuestión es la responsabilidad penal que uno pueda tener y luego está la responsabilidad de carácter ético", algo que "conviene" recordar ante los "muchos sucesos" que, "por desgracia", se están dando "en la vida política española".

"Una cosa es la responsabilidad penal, en la que, por supuesto, presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva, un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución. Y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga", ha insistido. En este sentido, Yolanda Díaz ha defendido que "parece que todo" lo que se está conociendo respecto al caso de Julio Iglesias "requiere una actuación ejemplarizante en esta materia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Debate en muchas ciudades españolas

Más allá de la Medalla de Bellas Artes que se plantea quitarle el gobierno, hoy se debate en muchas ciudades españolas si retirar o no los reconocimientos institucionales a Julio Iglesias. Ese nombre que se imprimió casi con letras doradas en Marbella, ahora podría perder su brillo.

No solo por las denuncias, que ya investiga la fiscalía de la Audiencia, también por comportamientos inapropiados con muchas mujeres. Como señala Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujer, estos comportamientos "eran completamente impunes en unas épocas"

Con Julio hemos visto entre risas, besos robados a fans a periodistas. Mujeres que dejaron claro que no querían más. Thalía, y hasta Verónica Castro soportaron actitudes machistas. Vaitiare, pareja de Julio Iglesias durante seis años, reconoce que ahora está en shock aunque fue la primera en desvelar en estas memorias unas prácticas que la hacían sentir como una muñeca de trapo.

Pero como dice Soleto, "no se trata de hacer ahora una caza de brujas, pero ser artista famoso no te da impunidad a la hora de cometer un delito".

La justicia tendrá la última palabra.