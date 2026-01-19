"La escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro", ha anunciado la presidenta de Cantabria

Se convirtió en el productor más joven de España y durante su carrera recibió numerosos premios y galardones, como la Medalla de Oro de las Bellas Artes

El productor de teatro Juanjo Seoane ha muerto a los 86 años. La triste noticia ha sido confirmada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a través de su perfil en ‘X’.

"La escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes", ha recordado la jefa del Ejecutivo regional.

Juanjo Seoane ha muerto tras una vida dedicada al teatro

Apenas tenía 17 años cuando Seoane, nacido en Santander en 1939, estrenó su primera obra en un teatro alquilado de su tierra natal. Desde ese momento, produjo más de un centenar de espectáculos, según recordó en su último acto público en la capital cántabra, en mayo de 2022, donde presentó su libro "Mi teatro visto desde dentro: memorias de un productor".

"Yo tenía una vocación desde niño tremenda, la primera vez que le pedí algo a los Reyes (Magos) fue un teatro de cartón de los que se hacían entonces", recordaba el dramaturgo en una entrevista a EFE que concedió con motivo de la presentación de ese libro, en el que contó cómo, a pesar de la oposición de su familia, se plantó en los años 50 del siglo pasado en Madrid.

Los premios a la trayectoria de Juanjo Seoane

El cántabro realizó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático y consiguió el premio fin de carrera, pero en vez de dedicarse a la interpretación se convirtió en el productor más joven de España.

Durante su carrera, recibió el premio Ceres al mejor productor, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en Teatro y en su tierra el Emboque de Oro o el Premio Hermanos Tonetti.