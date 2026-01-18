Patricia Martínez 18 ENE 2026 - 06:30h.

La campaña de mecenazgo para lanzar la antología solidaria ya ha comenzado

Estados Unidos anuncia el inicio de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza, centrada en la desmilitarización y la reconstrucción

Vigo Más de medio centenar de autores y autoras de cómic españoles e ilustradores se han unido en “PAZ, una antología solidaria por Gaza”, para “alzar la voz frente a una tragedia que no puede normalizarse”.

Cada página de este libro es, como explican los creadores de la iniciativa, “una mano tendida hacia personas concretas, con rostro y nombre, un rechazo frontal a la indiferencia y un homenaje a la resiliencia de un pueblo que se niega a ser borrado”.

El cómic es una iniciativa de carácter benéfico, “donde nadie ha cobrado por estar”, organizada por la editorial Serendipia, y coordinada por el guionista gallego David Braña. Antes ya habían colaborado juntos en PAZ, un cómic solidario lanzado en 2022 para ayudar a los refugiados por la guerra en Ucrania.

Ahora, lanzan esta propuesta con un objetivo muy claro: “Transformar el apoyo cultural en ayuda humanitaria real”. Las aportaciones realizadas en esta campaña de mecenazgo, que ya ha comenzado en la plataforma Verkami, se destinarán a la producción del libro y, una vez cubiertos los costes básicos de producción, todo el importe restante será donado íntegramente a Médicos Sin Fronteras (MSF) y la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo.

Se puede conseguir el cómic en digital o papel y diferentes recompensas

Las personas interesadas en apoyar el proyecto pueden hacerlo desde los cinco euros, pero también pueden donar desde 10 euros, para poder hacerse con el cómic en versión física o digital u optar a una serie de recompensas que se han añadido a la campaña, como láminas exclusivas u obras originales donadas por los autores.

Los responsables de la iniciativa la definen como una obra “que nace para ayudar” aunque son conscientes de que esto es “solo un grano de arena para todo lo que necesita en Gaza”, como recuerda David Braña, coordinador del proyecto. Y lo hacen desde el cómic, que como recuerdan “es un lenguaje poderoso, capaz de unir reflexión y emoción”. “Creemos que la cultura también puede ser una herramienta para generar conciencia y empatía”, añaden.

El proyecto “no promueve el odio ni la violencia”, apuntan también los promotores, sino que “reivindica la paz, la vida y la dignidad humana, desde el compromiso ético del arte”.

55 autores con miradas distintas

55 autores se han unido en el proyecto, cediendo sus trabajos, con miradas y sensibilidades muy distintas, en una antología que habla desde el cómic, presentando historias de memoria, dolor, esperanza, dignidad y humanidad. Entre los participantes están el guionista Enrique Sánchez Abulí, los ilustradores Javirroyo y René Merino, el dibujante Sergio Bleda o la guionista Carolina Corvillo.

“Cada uno aporta su propia visión del conflicto desde una perspectiva de paz y un claro mensaje antibelicista”, señala el coordinador del proyecto. Braña apunta que todos los trabajos son destacables, porque están hechos desde el cariño, el respeto y la profesionalidad, y resalta la portada de Arianna Calabretta, un delicado y colorido trabajo “que transmite la humanidad que busca este proyecto”.

Prólogo del periodista gallego Marcos Méndez

La obra además está prologada por Marcos Méndez, reportero gallego que ha contado su testimonio desde la zona de conflicto en numerosas ocasiones en los Informativos de Mediaset, y el relato personal de Salah El Sousi, un ciudadano hispano-palestino, de 74 años, que fue evacuado de Gaza.

“Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad. No recuerdo de quién es la frase, pero nunca ha sido tan cierta. La verdad ya no solo muere en la guerra, sino que se distorsiona, se manipula y se trivializa. Pero además, en esta guerra transmitida en directo para quien quisiera verla en su propio móvil, se ha perdido la humanidad, como en todas las demás sí, pero en esta no hay disculpa. Y, sin embargo, los periodistas seguimos buscando esa verdad, intentando dotarla de humanidad, aunque cada vez sea más difícil distinguirlas entre el ruido y la sinrazón” recuerda Marcos Méndez en el prólogo de PAZ.