Muere Mabel Montes, periodista de TVG y Radio Galega

Mabel Montes llevaba casi tres décadas vinculada a los medios públicos autonómicos gallegos

El periodismo gallego está de luto tras confirmarse la muerte de Mabel Montes, una de las voces y rostros más reconocidos de la TVG y la Radio Galega. La profesional, que desarrolló casi tres décadas de carrera en los medios públicos autonómicos, era una figura muy reconocida en las redacciones de la comunidad, donde destacó por su inquebrantable "compromiso con su profesión", el rigor y la verdad.

Desde la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), que ha confirmado el fallecimiento de la periodista, han expresado su profundo pesar, ensalzando al mismo tiempo su profesionalidad y su "clara vocación por la rigurosidad y por la verdad", con la que, han subrayado, "dejó una profunda huella en Galicia Noticias y en los distintos informativos de televisión".

Mabel Montes y su trayectoria en el periodismo en Galicia

"Siempre con una mirada propia, precisa y exigente", como recuerda la CSAG lamentando "profundamente" su muerte, Mabel Montes comenzó su labor profesional en el año 1997, llegando a hacerse con un hueco reconocido entre la audiencia gallega.

A partir del año 2012, Montes dio un giro a su carrera integrándose en el equipo de información meteorológica de 'O tempo', un espacio donde hoy también viven el luto por su fallecimiento y donde deja un enorme "vacío".

"A través de este espacio, Mabel llegó a miles de hogares gallegos con su proximidad, su cuidado por la lengua y su forma de trabajar minuciosa y rigurosa", recuerdan hoy sus compañeros, como recoge el diario El Progreso.

Su paso por la radio y la televisión pública, recuerdan hoy, también estuvo marcado por una profunda ética profesional. Por ello, desde la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia subrayan también que Mabel Montes siempre ejerció el periodismo "con vocación de servicio público", comprometida "con la calidad de la información y el respeto a la audiencia".

"En CSAG despedimos hoy a una periodista destacada, colega y gran amiga", concluye el comunicado de la CSAG, que ensalza el estilo minucioso de la periodista y su capacidad para analizar la actualidad con mirada propia la convirtieron en un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores.