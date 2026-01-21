Armin Van Buuren, segundo cabeza de cartel de 'A Summer Story'

telecinco.es 21 ENE 2026 - 12:57h.

El festival se celebrará los próximos días 19 y 20 de junio en Arganda del Rey

David Guetta ya había sido anunciado para el mismo festival

Compartir







Madrid calienta motores para uno de los eventos musicales más importantes del año en nuestro país. El décimo cumpleaños de A Summer Story, que se celebrará los próximos días 19 y 20 de junio en la que ya es su casa, la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, va cogiendo forma. Si cuando se anunció la presente edición del festival y se pusieron los abonos a la venta, se hizo con un anuncio mayúsculo como el de David Guetta, en su única fecha en la Península Ibérica durante todo 2026, el siguiente movimiento de A Summer Story X no va a ser menos audaz.

Después de confirmar a la que quizá sea la gran estrella mainstream de la música electrónica del siglo XXI, le llega el turno a un clásico del festival, a la leyenda Armin Van Buuren. El artista holandés es uno de los más populares dentro de la música electrónica en todo el mundo gracias a hits como ‘Blah Blah Blah’ o ‘This Is What It Feels Like’ y a sus espectaculares live shows.

Armin Van Buuren ya estuvo en la primera edición del festival, allá por 2015. En 2018, 2020 y en 2023 estuvo confirmado como cabeza de cartel, y ahora, el genio del trance, vuelve a Madrid para celebrar el décimo aniversario del festival, donde decenas de miles de personas se congregan para celebrar el inicio del verano y su amor por la música.

En las próximas semanas se irán desvelando más y más sorpresas del A Summer Story X, una edición especial para la que el festival va a echar el resto y de la que podemos esperar el cartel más espectacular de su historia, que ya acumulan más de 25 mil abonos vendidos.