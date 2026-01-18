Álex Aragonés 18 ENE 2026 - 07:30h.

La compañía funeraria Altima ha realizado el ranking con los datos de de las ceremonias en los más de 16.000 servicios funerarios realizados en 2025

Los funerales en 'streaming', un recuerdo grabado en el corazón y en vídeo: "Hay más demanda en las ceremonias no religiosas"

Compartir







BarcelonaLa compañía funeraria Altima ha realizado un listado de las 100 piezas musicales más solicitadas en los funerales de Cataluña en 2025, que se han extraído de las ceremonias en los más de 16.000 servicios funerarios realizados, donde se han interpretado desde obras de música clásica de Franz Schubert a piezas de Bad Bunny.

"La elección de la música se entiende como una última comunicación que genera un vínculo entre los que nos quedamos, y los que se han ido, y que ayuda a procesar el duelo", han explicado desde Altima sobre piezas musicales que son "un lenguaje compartido entre quien se va y quien se queda", por lo que escucharlas en el momento de despedida" reconforta a familias, amigos, y ayudan a procesar el duelo".

PUEDE INTERESARTE Animales acceden a tanatorios para despedirse de sus dueños difuntos: un servicio gratuito en Barcelona

El origen, el área geográfica de residencia, la edad de los difuntos y el perfil social de las familias son claves para identificarse con una música u otra. Por ello, el listado de las 100 piezas musicales más solicitadas en los funerales de Cataluña incluyen todo tipo de propuestas. Desde música clásica y canciones vinculadas a la cultura popular tradicional catalana y española a himnos de entidades deportivas y temas vinculados al rock and roll y el pop nacional e internacional de todos los tiempos.

¿Qué obras son las más escuchadas?

Las canciones más solicitadas en las ceremonias funerarias han sido sido el Ave Maria, de Franz Schubert. "Con mucha diferencia, ha sido la pieza más solicitada en funerales, muy por encima de la segunda opción", detallan desde Altima sobre un ranking que sigue con El Cant dels ocells, de Pau Casals y Un beso y una flor, de Nino Bravo.

"Un hecho que demuestra que, a pesar de los cambios sociales y las tendencias del momento, existen piezas musicales que siguen siendo universales a la hora de identificarse y despedirse de un ser querido", añaden desde la compañía funeraria catalana. En el caso de los intérpretes con más obras escuchadas, destaca Joan Manuel Serrat, con cuatro canciones entre las 50 primeras como son Paraules d’Amor, Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas o Cantares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por detrás está Antonio Machín, con tres obras: Toda una vida, Dos gardenias y Angelitos negros. También, The Beatles han sido de los más solicitados con tres canciones entre las 100 primeras, con piezas como Yesterday, Let it be, o Hey Jude. En el caso de intérpretes femeninas, la lista la lidera la cantante española Luz Casal, con su obra Negra Sombra.

Un vínculo eterno entre quienes marchan y quienes se quedan

La cantante Concha Piquer es la mujer con más obras pedidas entre las 100 canciones más solicitadas del 2025 con sus clásicos Ojos verdes y Y sin embargo te quiero, mientras que Céline Dion, con My heart Will go on de la película Titanic, o la cantautora argentina Mercedes Sosa, con su conocido Gracias a la vida, también están entre las intérpretes femeninas más solicitadas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La lista de las 100 canciones más pedidas la cierra la artista Lola Flores, con su famosa La zarzamora, y en el listado también se incluyen piezas vinculadas al mundo del deporte, como el himno del FC Barcelona, el himno del RCD Espanyol o del Real Madrid.

El ranking también muestra cómo los temas musicales más tradicionales y directamente vinculados a los momentos de despedida de la cultura catalana siguen vigentes, como por ejemplo La Vall del riu vermell, de Joan Soler y Amigó; Que tinguem sort, de Lluís Llach, o L'Hora dels Adeus, un tema original de Robert Burns.

De AC/DC a Bad Bunny

Si bien las cien primeras son las canciones más solicitadas, también hay otros artistas que también han sonado en las ceremonias de despedida durante el pasado año. Entre ellas destacan piezas vinculadas a la fiesta como Night Fever de los Bee Gees; The show must go on, de Queen; Simply the best, de Tina Turner o Sultans of swing, de Dire Straits.

Desde piezas de heavy metal como For those about to rock, de AC/DC a canciones como Baile inolvidable, de Bad Bunny; Rosas, de La oreja de Van Gogh; Devuélveme la vida, de Antonio Orozco; Viva la vida, de Coldplay; Die with a smile de Bruno Mars & Lady Gaga, o Compta amb mi de Txarango.

"Las familias no eligen la música al azar"

La música que se escucha en las ceremonias funerarias es mayoritariamente emocional, de identidad, y los datos muestran que las familias no eligen la música al azar o por inercia, sino que predominan piezas que conectan con la memoria, la raíz cultural y la trascendencia", destacan desde Altima

Por ello, las canciones elegidas "no se deciden mayoritariamente siguiendo criterios religiosos, sino apelando a la emoción y la simbología, en un vínculo sonoro eterno entre quienes se marchan, y quienes se quedan", por lo que este ranking de las cien obras más escuchadas demuestra que "existe más presencia de música instrumental que en otros actos sociales o familiares, donde la música tiene un peso importante, como pueden ser bodas o celebraciones de cumpleaños".