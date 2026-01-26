Paco León triunfa entre el público universitario con su película 'Aída y Vuelta' basada en el personaje de Carmen Machi

Paco León y el reto "temerario" de hacer la película de 'Aída': "Creo que si no hubiera hecho de Luisma hubiese sido fan de la serie"

La Universidad Complutense de Madrid se convirtió por unas horas en un inesperado epicentro de nostalgia televisiva y entusiasmo juvenil con la presentación de ‘Aída y vuelta’, la nueva película de Paco León que recupera el universo de la mítica serie Aída, de Mediaset. Aunque el filme llegó a los cines el pasado viernes, su pase especial en la facultad madrileña ha servido para medir el pulso a una generación que no vivió el fenómeno original en Telecinco y que, aun así, ha demostrado una conexión inmediata con el barrio ficticio de Esperanza Sur. Informan Rocío González y Carmen de las Muelas.

La expectación superó cualquier previsión. La sala quedó completamente abarrotada, con estudiantes haciendo cola mucho antes de la proyección. “Estaba petadísimo, incluso había cola”, comentaba uno de los asistentes. Otro estudiante reconocía que, al enterarse de que la película se proyectaba en la facultad, no dudó en reservar la tarde: “Dije: no me la salto ni de broma”.

"Ha superado todas las expectativas"

El dato llamativo es que muchos de los asistentes rondan los 20 años, una edad que los sitúa fuera del periodo de emisión de la serie, que finalizó en 2014. Aun así, la respuesta fue unánime: risas constantes, aplausos y una sensación generalizada de descubrimiento. “Me ha encantado sin haber visto Aída”, explicaba un joven tras la proyección. “Ha superado todas las expectativas. Muy disfrutable”. Otro estudiante iba más allá: “Me gusta más que la serie, de hecho”.

La película, que juega con la idea de un “último capítulo” ampliado y revisitado, ha despertado un entusiasmo que trasciende la nostalgia. Para muchos, se trata de una oportunidad de entrar por primera vez en un universo que marcó a millones de espectadores hace más de una década. Para otros, supone reencontrarse con un humor y unos personajes que parecían ya parte del pasado televisivo. Sin embargo, el pase en la Complutense confirma que Esperanza Sur sigue teniendo tirón entre públicos muy distintos.

Con el estreno ya en marcha en salas de todo el país, el fenómeno parece lejos de agotarse. Si algo ha demostrado la presentación en la Complutense es que el espíritu de Aída sigue vivo y que Paco León ha logrado, una vez más, conectar con un público diverso que celebra el regreso —o el descubrimiento— de un clásico contemporáneo.