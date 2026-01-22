A partir del 30 de enero se podrá disfrutar de la película en la gran pantalla
La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sirat', candidata a dos galardones
Aída llega a la gran pantalla con algunos cambios. Entre ellos Paco León, quien ya no es solo el mítico Luisma que se ganó el corazón de tantos espectadores, ya que ahora también es director y guionista. Hoy, ha hablado con Informativos Telecinco sobre esta nueva entrega que, sin duda, sorprenderá a los espectadores.
Paco León, sentado en el mítico bando frente al bar Reinolds, en Esperanza Sur, confiesa que no “es nada nostálgico”: “Cuando terminamos de la serie, nosotros estuvimos 10 años donde esto era nuestra casa. Después, durante todos este tiempo, yo lo he olvidado hasta que volvimos a reproducir todos los decorados idénticos para la película. Y eso sí que fue un viaje: volver a estar, a tocar este banco, a ver las inscripciones, a reconocer otra vez la tienda de Chema y el portal”.
"Sentíamos la necesidad de corresponder todo ese cariño y esa nostalgia", reconoce el actor
Resucitar una serie tan icónica como Aída es todo un reto. Acompañó a millones de españoles durante prácticamente una década. Ahora, a partir del 30 de enero, tienen el objetivo de no decepcionar a los fans y ofrecer algo nuevo. “No era fácil, la verdad, la apuesta no era nada fácil. Nosotros sentíamos la necesidad de corresponder todo ese cariño y esa nostalgia que había de la serie, que la gente quería ver ese reencuentro de cualquier manera. Y creo que, si me conocen un poco, ya podían suponer que no iba a ser un capítulo largo directamente, sino que íbamos a darle la vuelta y a contar más cosas, cosas que tienen que ver con el mundo que vivimos ahora”.
Ser Luismi, un personaje que caló tanto en la historia de la televisión, fue para él una experiencia enriquecedora: “La verdad es que nunca le he tenido manía a Luisma, me parece que fue un ‘lujazo’ interpretar ese personaje que me da muchísimas alegrías. Es raro también cuando la gente te identifica con un personaje porque no eres tú. Pero yo sí, yo atiendo siempre a Luisma, Luismi, a Chemi, a lo que me llamen. Yo me siento identificado”.
“Al final de la película habrá un código QR donde la gente se puede descargar el capítulo", confirma León
León es director y guionista de este nuevo proyecto pero también actúa, lo que supone una dificultad añadida a su trabajo: “Se complica la cosa. Soy guionista y actor. Hago doble personaje porque hago de Paco León y actor al hacer de Luisma. Además, dirigir ha sido un poco complicado, es como hacer un ejercicio de malabares un poco duro. Pero también he comprobado, como todos, que después de 10 años es como montar en bicicleta. De repente, hay algo en el disco duro de hacer el personaje que te sale ya solo, lo tienes ya interiorizado”.
El intérprete y director confiesa que ha sido un reto adaptarse a los nuevos tiempos: “Algunos chistes chirriarían hoy, pero nosotros hemos tenido mucho interés en mantener el tono punky de la serie y subidos. El espectador que vaya a verlo va a ver la esencia de Aída con cosas nuevas”. Y con una sorpresa cuando finalice la obra. “Al final de la película habrá un código QR donde la gente se puede descargar el capítulo y verlo en casa. Yo creo que es un contenido extra muy bueno que hemos hecho con todo el cariño, como un regalo a todos los fans”.