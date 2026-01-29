Rocío Amaro 29 ENE 2026 - 11:18h.

El músico jerezano ha fallecido a los 50 años tras casi un mes ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, dejando una huella profunda

Autor y coautor de letras emblemáticas como 'Tabanquero', 'Pirata del Estrecho' o 'Soy un limón', Davile ha sido una figura clave en la identidad del movimiento musical

CádizEl universo garrapatero está de luto. David de la Chica Santos, conocido por todos como Davile, ha fallecido a los 50 años tras sufrir un infarto, después de casi un mes ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El artista jerezano había sido hospitalizado el pasado 5 de enero por complicaciones de salud y permanecía a la espera de una intervención, en un proceso clínico que se había ido complicando con el paso de los días.

Su muerte ha provocado una oleada de mensajes de dolor y de despedida que no solo ha alcanzado a su entorno más cercano, sino a toda una generación de oyentes que ha crecido, por ejemplo, con la música de Los Delinqüentes y con una forma muy concreta de entender la cultura popular andaluza. Esa que habla de calle, poesía cotidiana y una identidad propia que trascendía lo musical.

Davile ha sido una figura esencial pero discreta dentro de ese universo. No ha ocupado el foco mediático, pero sí ha sido una presencia constante en la trastienda creativa de un movimiento que marcó época. Letrista, músico y cantante, ha sido autor y coautor de algunas de las canciones más reconocibles del repertorio garrapatero, entre ellas 'Tabanquero', 'Pirata del Estrecho' y 'Amor Plutónico', piezas que han terminado formando parte del imaginario colectivo de toda una generación.

Las emotivas despedidas del mundo de la música

La propia banda ha confirmado la noticia a través de un comunicado en redes sociales en el que Los Delinqüentes han querido despedirse de él desde lo personal y lo artístico. En el mensaje, el grupo recuerda a Davile como "amigo, compañero y creador", destacando su papel como cantante de Palocortao, músico de La Banda del Ratón y coautor de canciones "que siempre vivirán con nosotros". También subrayan que ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido del humor, hasta que finalmente ha fallecido esta pasada madrugada en el hospital, a los 50 años.

El comunicado aparece firmado por Marcos “El Canijo de Jerez”, Diego Pozo “Ratón” y Manu Benítez, en representación de Migue, y se ha convertido en pocas horas en una especie de homenaje. Entre los mensajes de los seguidores se repiten frases como "a nuestra generación se nos va la música de verdad", "se ha ido un tío genial" o "un gran artista en todos los aspectos", reflejo del impacto emocional que ha tenido la noticia.

También Tomasito ha querido despedirse públicamente de Davile. El artista lo ha definido como "un gran amigo, buen compañero, buen músico y un pedazo de poeta", recordando que canciones como 'Soy un limón' nacieron de su pluma y que haber podido cantarlas forma parte de su legado personal y artístico.

El "universo garrapatero"

A los integrantes del grupo andaluz Los Delinqüentes se les conoce como el "universo garrapatero" debido al estilo de vida. Fue acuñado por los fundadores del grupo, Migue Benítez y El Canijo de Jerez. En concreto, Migue, quien creció en el campo, solía decir que algo le gustaba llamándolo "garrapatero". Un térmico que representa una forma propia de hacer música, como es la fusión de la rumba, el rock, el flamenco y la improvisación sobre la marcha.

Dentro de ese universo, Davile ha sido una figura fundamental, y ahora su forma de ver la vida quedará para siempre reflejada en canciones que hoy siguen sonando en coches, bares y recuerdos. No ha sido una voz principal sobre el escenario, pero sí una voz constante en las historias que se han contado desde él.

Hoy, su nombre se suma simbólicamente a esa "nube de pegatina" que forma parte del imaginario de Los Delinqüentes, porque Davile se va, peri sus letras permanecen.