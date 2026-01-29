Bruce Springsteen lanza 'Streets of Minneapolis', una canción protesta contra el ICE tras las muertes en EEUU

El nuevo tema de Bruce Springsteen se titula 'Streets of Minneapolis' y arremete contra la violencia de los agentes federales de inmigración

El pequeño Liam, a sus 5 años, se ha convertido en icono de resistencia a la política migratoria de Donald Trump

Ante los violentos actos que se han presenciado últimamente en Estados Unidos por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, el cantante Bruce Springsteen ha lanzado un nuevo tema llamado 'Streets of Minneapolis', una canción protesta en la que el artista expone la violencia de los agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante enero ha dejado la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

El cantante explicó en redes sociales que escribió la canción el sábado, la grabó el martes y la lanzó el miércoles como respuesta al "terror estatal" que se vive en Mineápolis.

Bruce Springsteen critica a Trump y a sus "matones federales"

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes.

En el tema, la voz de Springsteen transmite indignación mientras critica a "Rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

Tras la muerte de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó de "terrorismo doméstico" y afirmó que había atacado a los oficiales. Un informe preliminar del gobierno indica que Pretti resistió el arresto antes de ser abatido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La canción sigue a los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Minneapolis, como cuando en el festival 'Light of Day' en Nueva Jersey dedicó su interpretación de 'The Promised Land a Good' y apoyó la postura del alcalde Jacob Frey de que el ICE debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, ha criticado las políticas de Trump desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo 'Land of Hope & Dreams' que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".