Paco León devuelve Aída al cine con humor, nostalgia y mirada actual

Si aún no tienes la entrada para este fin de semana, quizá sea el momento de hacerlo, porque 'Aída: Ahí de vuelta' llega esta noche a los cines

Dirigida por Paco León, la película afronta un desafío complejo: trasladar al cine una de las series más icónicas de la televisión española sin perder su esencia. El resultado es un equilibrio medido entre la nostalgia y la mirada actual, que respeta el espíritu original de Aída mientras dialoga con los códigos del presente.

La cinta funciona como un reencuentro consciente con personajes que forman parte de la memoria colectiva, pero también como una reflexión, siempre desde el humor, sobre temas que siguen siendo relevantes hoy.

El error, la convivencia y la libertad para reírse de uno mismo siguen siendo pilares de una historia que nunca tuvo miedo a incomodar

La crítica ha respondido con entusiasmo, definiéndola como «un artefacto cómico genial que funciona como un reloj suizo, con un cierre brillante y militante», y subrayando que las risas no deberían censurarse.

Con la experiencia acumulada en títulos como Kiki o Las Carminas, Paco León demuestra oficio e inteligencia, estirando los límites del humor sin romper la complicidad con el espectador. Carmen Machi y el reparto regresan con naturalidad, gracia y emoción, conscientes del peso de sus personajes y del cariño del público.

Aída: Ahí de vuelta no es solo una película para fans. Es una prueba de que la serie, al llegar al cine, se ha hecho más grande: más libre, más consciente y tan irreverente como siempre.