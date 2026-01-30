La letra de 'Streets of Minneapolis' denuncia de forma clara la brutalidad de la Guardia Federal en Minnesota

Artistas como Lady Gaga también se han pronunciado sobre los sucesos acontecidos estos días en Minneapolis

El artista Bruce Springsteen saca a la luz el videoclip de su última canción 'Streets of Minneapolis', un tema de protesta en el que el cantante denuncia la brutalidad de la Guardia Federal en Minnesota que ha dejado en el último mes la muerte de dos manifestantes.

Springsteen explicó que escribió la canción y la grabó en tres días, un sencillo que ha compuesto como respuesta al "terror estatal" que se vive actualmente en Mineápolis.

Una letra llena de protesta

Después de que las políticas migratorias de Donald Trump hayan dejado imágenes tales como el arresto de Liam, el niño de 5 años de origen ecuatoriano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la muerte de los manifestantes Alex Pretti y Renee Good, la crispación en Estados Unidos no deja de aumentar.

Bruce Springsteen, en su nuevo tema, denuncia de forma clara estos sucesos. En la letra de 'Streets of Minneapolis' se pude escuchar como el artista dice cosas como "una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo, bajo las botas de un invasor, el ejército privado del DHS del Rey Trump", haciendo referencia al ICE o "dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve, Alex Pretti y Renee Good", nombrando a los dos manifestantes muertos durante las protestas.

Lady Gaga se une a las protestas

Bruces Springsteen no ha sido el único cantante que ha condenado los sucedido en Minneapolis, la cantante Lady Gaga ha cargado públicamente la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante su concierto celebrado en Tokio, la artista pronunció un emotivo discurso en el que pidió al Gobierno de Donald Trump que "tenga piedad" y que "cambie inmediatamente el rumbo de actuación".

"Quiero tomarme un segundo para hablar de algo extremadamente importante para mí. Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos en este momento", comenzó Gaga que aseguró que al "volver a casa" le "duele el corazón al pensar en las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo atacados sin piedad por el ICE".

"Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer", afirmó emocionada la artista que denunció que "cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos nos apoyen esta noche".

Una postura que contrasta frontalmente con el apoyo incondicional mostrado en las últimas horas por la rapera Nicki Minaj que se ha autoproclamado "fan número 1" de Donald Trump. el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", señaló.