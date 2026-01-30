Patricia Martínez 30 ENE 2026 - 12:34h.

Katy Perry, primera cabeza de cartel confirmada para la próxima edición de O Son do Camiño 2026

Jimi Jules, Patrick Mason, DJ Gigola, Héctor Oaks y Carlita destacan dentro del SON Electro Repsol

Compartir







Santiago de CompostelaEl festival O Son do Camiño, que celebrará el próximo mes de junio una nueva edición en O Monte do Gozo de Santiago ha desvelado su cartel al completo. A los grandes nombres ya anunciados anteriormente, como Katy Perry, Linkin Park y Dani Martín , se suman ahora casi 40 artistas entre los que destacan nombres como Guitarricadelafuente, Lola Índigo o Biffy Clyro.

A ellos se unen también en el cartel Afrojack, SenSenra, Carlos Ares y Leire Martínez, entre muchos otros. Desde la organización apuntan a un nuevo sold out un año más, ya que están a la venta los últimos abonos disponibles. Este histórico festival ha agotado sus abonos en todas sus ediciones desde 2018, algo histórico e insólito en España.

Lola Índigo, una de las grandes estrellas del pop nacional actual, presentará en Santiago un show arrollador en el que conviven coreografías espectaculares, hits multiplatino y una puesta en escena de primer nivel. Entre los grandes nombres internacionales destacan también los escoceses Biffy Clyro, referencia del rock alternativo europeo gracias a su sonido potente, épico y emocional y Hoobastank, referentes del rock alternativo de los 2000, quienes traerán a Santiago un directo cargado de nostalgia y grandes canciones que marcaron a toda una generación.

En o Monte do Gozo también estará Guitarricadelafuente, que con una sensibilidad única y un imaginario muy personal se ha consolidado como una de las voces más singulares de la nueva música española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro de los grandes nombres del cartel es Afrojack. El DJ y productor neerlandés, ganador de un Grammy, aterriza en O Son Do Camiño con una sesión cargada de energía, grandes drops y algunos de los himnos más reconocibles de la electrónica global.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sen Senra, una de las estrellas más grandes del panorama gallego en la actualidad, también tocará "en casa", aportando su pop elegante y emocional, con una propuesta que no deja de crecer y que conecta de forma especial con el público del festival. Completando la representación gallega se suma Carlos Ares, una de las propuestas más destacadas a nivel nacional gracias a su narrativa y arrolladora personalidad.

Tras su arrollador show agotando entradas en el Movistar Arena de Madrid, Sexy Zebras traerán su ritmo, su actitud y su rock sin concesiones, garantizando uno de los directos más intensos y divertidos del festival.

La enorme Leire Martínez regresa a Santiago, presentando una nueva etapa musical en la que reafirma su identidad, con canciones luminosas y un directo cercano y emotivo, junto a Niña Polaca, la banda madrileña que se ha convertido en un fenómeno gracias a su pop-rock directo, letras generacionales y una conexión inmediata con el público.

MVRK, uno de los artistas urbanos más relevantes de 2025 y 2026, se impondrá con su sonido crudo y contemporáneo, consolidándose como una de las voces más potentes del momento. Por su parte, The Bloody Beetroots, uno de los proyectos de electrónica más exitosos en Europa en el siglo XXI, llega en formato DJ set con una propuesta electrónica explosiva que mezcla punk, rave y distorsión sin límites. Compartirá cartel con Barry B y su pop alternativo, con el ex líder de Novedades Carmiña, Carlangas o con D Valentino, cuya música hará bailar a todo el recinto de O Son Do Camiño. Completan este anuncio, dentro de la programación de los dos escenarios principales de O Son Do Camiño 2026, Ortiga, The Molotovs, Corella, Michenlo, Sarria y Habló Pablo.

La electrónica vuelve a ser protagonista en SON Electro Repsol

Además, la programación de música electrónica de O Son Do Camiño vuelve a apostar por una selección diversa y vanguardista que conecta la escena internacional con el talento emergente.

Jimi Jules, figura clave del house y el techno melódico internacional, ofrecerá un directo envolvente y refinado, mientras que Patrick Mason protagonizará un house set muy especial en formato back to back (b2b) con HAAi, una combinación explosiva de carisma, eclecticismo y libertad creativa. DJ Gigola romperá moldes con una propuesta imprevisible que mezcla electrónica, pop y actitud club, y Héctor Oaks llevará al festival su techno crudo, rápido y sin concesiones. Carlita desplegará su ya reconocida fusión de electrónica global, ritmos orgánicos y una energía hipnótica pensada para la pista, mientras que MCR-T aportará una visión híbrida y provocadora que une electrónica, cultura rave y energía punk.

Perel sumará su característico sonido entre el techno melódico y el pop electrónico, y desde el house más groove, Honeyluv conectará con el público a través de sesiones cargadas de ritmo y personalidad. Paramida, referente del house y el techno de raíz clásica, aportará elegancia y sensibilidad a la pista, mientras que Hoonine propondrá un viaje sonoro sofisticado y emocional.

También, el festival contará con Supergloss, DJ y productora de música techno basada en Berlín, reconocida por sus mezclas enérgicas que fusionan sonidos de los años 90 y 00, evolucionando desde el hiperpop e hip hop

La nueva generación nacional estará representada por Barbara Lago y Aida Blanco, con sesiones que se mueven con soltura entre el techno, el house y los sonidos más actuales, y Viviana Casanova aportará contundencia y energía con su potente visión del techno y el house. Completa esta selección Caste, en representación gallega, Bego Martin, y Toutsanders.

Un festival que desde Galicia mira al mundo

O Son Do Camiño regresará en 2026 al que ya es considerado uno de los recintos más emblemáticos del país, O Monte do Gozo. Un festival impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, que incorpora un año más a Repsol como Partner Energético con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2. El festival utilizará Nexa, el combustible 100% renovable de Repsol, para alimentar los grupos electrógenos que darán energía a los escenarios del festival.