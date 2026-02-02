Muchos de los músicos y bandas más importantes de todos los tiempos tuvieron que esperar muchos años para ganar su primer Grammy.

Lista de los ganadores de los Premios Grammy 2026: Bad Bunny, Kendrick Lamar y Billie Eilish, entre los protagonistas de la noche

Después de casi cinco décadas de carrera, The Cure se ha alzado con sus dos primeros Premios Grammy en la 68º edición de unos galardones que, pese a quien le pese, siguen siendo el máximo reconocimiento de la industria musical. Su último álbum, 'Songs of a Lost World', le ha proporcionado el premio al mejor álbum de música alternativa y el single 'Alone' el de mejor interpretación de música alternativa. El icónico grupo no estuvo presente en la ceremonia, pero su líder, Robert Smith quiso agradecer "este maravilloso premio; nos sentimos muy honrados de recibirlo".

El tardío reconocimiento a una banda tan fundamental como The Cure es un ejemplo más de que la la influencia, la innovación y la grandeza artística no siempre son detectadas a tiempo por la industria. De hecho, muchos de los músicos y bandas más importantes de todos los tiempos tuvieron que esperar muchos años para ganar su primer Grammy. En algunos casos simplemente como 'compensación' tras décadas de indiferencia y en categorías menores u honoríficas, cuando el legado ya era incuestionable. Estos son algunos casos célebres:

Chuck Berry

El intérprete de 'Johnny B Goode' sentó las bases del rock and roll moderno en los años 50, influyendo directamente en generaciones enteras de músicos. Sin él probablemente no existirían los Beatles ni los Rolling Stones. Sin embargo, nunca ganó un Grammy por una canción o álbum específico durante su apogeo. La solución de la Academia fue darle un Lifetime Achievement Award a su trayectoria. Una forma elegante de admitir que se les había pasado el tren durante décadas.

Led Zeppelin

Dominaron el rock de los años 70, llenaron estadios y definieron el sonido de una época, pero fueron sistemáticamente ignorados por la Academia. Su primer Grammy llegó en 2005, en forma de premio honorífico a su trayectoria, décadas después de su desaparición. En 2014 se llevaron su primer gramófono competitivo, el premio a mejor álbum de rock, por 'Celebration Day', la grabación en vivo de su concierto de reunión en 2007. Un reconocimiento bastante tardío.

Pink Floyd

Con álbumes como 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here' y 'The Wall', Pink Floyd cambió la forma de concebir el formato álbum como obra artística y legitimó el rock progresivo para las grandes audiencias. A pesar de ello, no ganó un Grammy competitivo durante el apogeo de su creatividad. Es más, la academia ignoró a la banda sistemáticamente en las categorías principales. Finalmente ganó su primer gramófono en 1995, ya sin Roger Waters, en la categoría de mejor interpretación instrumental de rock, por 'Marooned', una pieza sin letra del álbum 'The Division Bell'.

Queen

Es una de las bandas más populares de la historia del rock y de las pocas que han enganchado a las generaciones más jóvenes, en gran parte gracias al éxito de la película 'Bohemian Rhapsody', pero durante su etapa dorada en los años 70 y 80, con Freddie Mercury al frente, jamás ganó un Grammy competitivo. El reconocimiento llegó en 2018 con el premio a la Trayectoria, cuando su música ya era patrimonio cultural global.

Black Sabbath

El grupo que prácticamente inventó el 'heavy metal' tampoco fue bien mirado por los Grammy durante décadas. Las que transcurrieron entre su su influyente debut de 1970 y el año 2000, cuando finalmente consiguió un gramófono a la mejor interpretación de metal por la versión en vivo de su clásico 'Iron Man' incluida en su álbum en vivo 'Reunion' (1998). En 2014 se llevó nuevamente el mismo premio por la canción 'God Is Dead?', perteneciente a su último álbum de estudio, '13'. : Al igual que Queen, recibió el Lifetime Achievement Award por su impacto masivo en la música en 2019.

David Bowie

El duque blanco siempre fue un genio adelantado a su tiempo, redefiniendo constantemente su identidad artística y sonora. Sin embargo, solo ganó un Grammy competitivo en vida, y fue en 1985, casi 20 años después de iniciar su carrera, al mejor vídeo musical de formato corto por 'Jazzin' for Blue Jean'. Tras su muerte, 'Blackstar' arrasó en los Grammy de 2017 con cinco premios, confirmado que la Academia entendió demasiado tarde la magnitud de su visión.

Otra categoría aparte sería la formada por esos artistas o bandas que nunca consiguieron un Grammy, ni siquiera honorífico. Aquí podríamos incluir a ABBA, Guns N' Roses, Journey, Kiss u Oasis. Casos que demuestran que la historia de la música no siempre coincide con la historia de los premios. Lo importante es que la música de todos estos artistas en algún momento cambió el mundo, con o sin estatuilla.