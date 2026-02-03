'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' alberga en la Fundación Canal de Madrid un recorrido histórico por este arte

Los artistas Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Banksy son algunos de los protagonistas de la exposición 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy', un recorrido por la historia de esta expresión artística, que acoge la Fundación Canal. Informa en el vídeo Susana Ramos.

La muestra, que podrá verse desde este 4 de febrero hasta el próximo 3 de mayo, narra la evolución del arte urbano, desde su nacimiento en la década de los años sesenta hasta su consolidación como arte de "pleno derecho", a través de más de 60 obras.

'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' comienza con algunas piezas de los primeros artistas que comenzaron a usar pinturas para "manifestar expresiones" contra el poder, jóvenes sudafricanos y puertorriqueños que llenaron Nueva York con pintadas con sus seudónimos para mostrar su vida en precariedad y que pintaban por "quienes no tenían voz". "Estos chavales no eligieron armas o pistolas, eligieron pintura para manifestar su expresión. Quienes no tenían voz", ha precisado Catteneo para después nombrar a artistas como Taky 183.

El recorrido articulado en cinco etapas cronológicas

Además de estos primeros nombres, la muestra reúne a artistas consagrados en esta disciplina como Crash, Seen, Blek le Rat, Miss.Tic, Invader, RAVO, OBEY, JR, OS Gemeos o Vhils. También hay obras de artistas españoles como SUSO33, El Xupet Negre -que pintaba en Barcelona- o PichiAvo.

El recorrido está articulado en cinco etapas cronológicas a las que se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, una "figura clave" para comprender la dimensión "mediática y simbólica" del arte urbano en el siglo XX. Además, como cierre, hay una última sala que plantea un debate sobre lo que se puede considerar arte urbano, que busca "activar una reflexión crítica" sobre los límites de este.

Desde su aparición en la periferia de Nueva York en los años sesenta, cuando no tenía pretensión artística si no que era una herramienta de visibilidad y afirmación identitaria, se ha ido transformando en un sistema de "códigos visuales, estilos y estrategias de ocupación del espacio público".

A partir de los años ochenta, el arte urbano comenzó a dialogar con el "sistema de arte contemporáneo" y fue cuando galerías, museos y colecciones se interesaron por práticas que estaban reservadas a la calle pero que no perdieron su carácter "crítico" y "subersivo".