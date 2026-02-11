Mabel Cupet Huelva, 11 FEB 2026 - 12:17h.

Una asociación sin ánimo de lucro se ha hecho cargo del animal tras varios días viviendo a la intemperie.

Ni la lluvia ni el viento logran mover a una perrita que espera frente al Hospital de Huelva: “Necesita un espacio donde refugiarse mientras se localiza a su familia"

La perrita que pasó varios días en la entrada del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, en Huelva, ya tiene un hogar y se encuentra a salvo.

Se acabó dormir a la intemperie y las largas horas de espera en los aledaños del centro hospitalario, a pesar del temporal de lluvia y frío de los últimos días. Ha sido recogida por la asociación La Tropa de Isra quienes contaron en redes la situación en la que se encontraba el animal.

La asociación sin ánimo de lucro se ha hecho cargo de ella y ha anunciado que comienza una nueva vida, por fin protegida y lejos de la calle. Una nueva vida y un nuevo nombre ya que la han bautizado como Ramona.

Una nueva oportunidad para Ramona

La describen como una perrita cariñosa, sociable con otros perros y noble hasta decir basta. Se deja tocar sin problema, busca el contacto y solo quiere sentirse querida. Hoy ya lleva su collar antiparasitario y también un collar para empezar sus paseos como merece. En los próximos días acudirá a la clínica veterinaria para una revisión completa, iniciar su protocolo de vacunación y programar su esterilización.

Desde la Tropa de Isra aclaran que no tiene cachorros. Sus mamas están secas y marcadas, después de tener demasiadas camadas pese a su juventud: apenas tiene entre 2 y 3 años y pesa unos 15-18 kilos.

Abandonada y esperando junto a los coches

Cuentan además que después de recoger varios testimonios por la zona y más gente que se ha puesto en contacto con ellos, Ramona podría haber sido abandonada por un coche que la dejó allí y se marchó a toda prisa. Quizás por eso, aseguran, esperaba volver a ver a quien la abandonó. “Tal vez en ese lugar encontró algo de comida. Tal vez regresaba por necesidad. O tal vez, en el fondo, esperaba que su familia volviera a recogerla”.

Fue Antonio Luque, un conocido trabajador de Athisa, en Huelva, quien fuera de su horario laboral y en su tiempo libre logró capturarla para ponerla a salvo. Desde la asociación quieren agradecer de corazón a todas las personas que se han preocupado por ella. Un mensaje que han difundido a través de las redes sociales que en este caso han jugado un papel fundamental para darle un hogar seguro a Ramona.

Piden ayuda para su manutención y cuidado

Ahora empieza su nueva oportunidad para esta perrita y desde la Tropa de Isra piden ayuda. Necesitan apoyo para cubrir todos sus gastos veterinarios y, sobre todo, una casa de acogida en Huelva donde pueda recuperarse y prepararse para encontrar la familia definitiva que nunca debió perder. Cuando esté lista, aseguran, podrá viajar donde haga falta para empezar su verdadera vida.

La historia, de la que ya conocemos como Ramona, conmovía desde el pasado domingo a las redes sociales. Una perrita a la que ni la lluvia persistente, ni el frío, ni el fuerte viento provocado por el temporal que azotaba Huelva lograba moverla de uno de los accesos del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, como si esperara a alguien que no llega.

Las redes sociales un papel clave

La escena no ha pasaba desapercibida para quienes transitan a diario por la zona. Empapada, sin buscar refugio alguno y sin mostrar intención de marcharse, la perrita permanecía inmóvil frente al hospital, soportando las inclemencias meteorológicas que han marcado la última semana en la ciudad. Su actitud, tranquila pero firme, despertaba tanto la inquietud como la ternura de pacientes, familiares y trabajadores del centro hospitalario.

Ramona no portaba collar ni ningún elemento identificativo que permitiera conocer a su propietario. Tampoco parecía desorientada ni agresiva; al contrario, su comportamiento era sereno, casi paciente, lo que llevaba a muchos a pensar que podría estar aguardando a una persona ingresada en el hospital o a alguien que la dejó allí.

La situación cobraba especial relevancia tras ser difundida en redes sociales por la asociación protectora de animales La Tropa de Isra, que alertaba públicamente sobre la exposición continuada del animal al frío, la lluvia y el viento. A través de sus canales, la entidad compartía imágenes y mensajes solicitando ayuda urgente para localizar al dueño de la perrita o, en su defecto, encontrar una acogida temporal que le permita resguardarse mientras se resolvía su situación.