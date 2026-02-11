El sobrino del Rey del Pop se enfrenta al mayor reto de su vida, demostrar que su apellido también puede brillar en la gran pantalla

Si el otro día escuchábamos cantar al sobrino de Michael Jackson, ahora es momento de verlo en movimiento. Jaafar Jackson no solo se atreve a interpretar a su tío, también clava sus pasos de baile tras meses de preparación intensa. Así lo veremos en la esperada película biográfica, que llegará a los cines en algo más de dos meses y que ya está generando una enorme expectación entre los fans del Rey del Pop.

Lo curioso es que no estaba en los planes de Jaafar convertirse en actor, ni mucho menos meterse en la piel de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. Pero el proyecto apareció en su camino en el momento justo. Según él mismo ha contado, sintió que debía hacerlo, casi como una llamada inevitable. Aun así, las dudas estaban ahí: "El primer día solo podía pensar una cosa, ¿podré estar a la altura?"

La respuesta empezó a llegar en cuanto sonó la música, con los primeros pasos, algo cambió

La inseguridad dio paso a la confianza y, poco a poco, fue encontrando no solo los movimientos, sino también la esencia de Michael. "No se trataba simplemente de imitar coreografías conocidas, sino de volver a las raíces y recuperar esa autenticidad" que convirtió a su tío en un icono mundial.

El camino, eso sí, no ha sido fácil. Desde fuera puede parecer divertido emular cada gesto y cada movimiento, pero el reto conllevaba una enorme presión: demostrar a los productores y al público que merecía el papel.

Jaafar sabía que no bastaba con llevar el apellido Jackson; tenía que ganárselo en cada ensayo, en cada escena y en cada coreografía

Meses de trabajo después, el resultado empieza a hablar por sí solo. Quienes ya han visto algunos avances aseguran que Jaafar no solo interpreta a Michael, sino que logra transmitir su espíritu en el escenario. Un reto mayúsculo que, por ahora, parece estar superando con éxito y que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la película.

