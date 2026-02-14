La ruta del cacao México-Granada: una realidad cultural y turística entre ambos países

Este cortometraje narra la historia de la ruta del cacao resaltando la importancia de la liberalización de su consumo a partir del siglo XIX y su repercusión en la industria

El documental completo ‘La ruta del cacao México-Granada’, en Mediaset Infinity

Mediaset Infinty presenta el documental “La ruta del cacao México-Granada”, de 'Granadeando producciones', con el fin de difundir el hecho histórico que hoy se convierte en una realidad cultural y turística entre ambos países.

¿Qué aborda el documental?

Este cortometraje narra la historia de la ruta del cacao resaltando la importancia de la liberalización de su consumo a partir del siglo XIX y su repercusión en la industria relacionada con la fabricación del chocolate.

Este documental ha sido financiado por las diferentes instituciones involucradas en México y España, así como los diferentes proyectos que puedan surgir en conjunto.

Premios y nominaciones

Este cortometraje ha sido nominado en dos categorías (mejor narrativa local y mejor documental experimental) durante el Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada. También ha sido seleccionado por parte de FILM IN GRANADA, organismo que apoya el cine local de la Diputación de Granada, con una subvención como apoyo a la difusión de la cultura local.

Este documental se proyectó en el Teatro Mira de Amescua de Guadix, en Granada, el día 29 de octubre de 2025 como primera presentación oficial. En México fue presentado durante la celebración del Festival Internacional del Chocolate en Tabasco, el 15 de noviembre de 2025, siendo un éxito en el marco de este evento.