El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha propuesto este sábado a las potencias europeas que se adscriban a la comprensión nacionalista del mundo que enarbola el presidente Donald Trump y abandonen de una vez el "engaño" que han representado durante décadas las democracias liberales, el orden internacional basado en reglas y las políticas que han conllevado, para dar paso a una "revitalizada" alianza transatlántica.

El colapso de la Unión Soviética y el fin de la política de bloques, ha comentado Rubio, uno de los invitados estrella a la Conferencia de Seguridad Internacional que se celebra este fin de semana en la ciudad alemana de Múnich, conllevó la aparición de esta "idea absurda" que ha llevado a adoptar "una visión dogmática de comercio libre y sin restricciones" y el apaciguamiento de "un culto climático" que solo ha desembocado en el "empobrecimiento de la sociedad".

"Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola de migración masiva sin precedentes que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos. Cometimos estos errores juntos. Y ahora, juntos, le debemos a nuestro pueblo afrontar esos hechos y seguir adelante", ha lamentado el secretario de Estado.

"Creemos que Europa debe sobrevivir", según Rubio

"Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirvieron como un recordatorio constante de la historia de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el de ustedes", ha aseverado.

Sin terminar de abandonar la estructura actual de relaciones, Rubio ha llamado a una reforma integral de las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas (una organización con "potencial", según Rubio, pero que "no tiene respuestas y ahora mismo prácticamente no juega papel alguno"), marcada por el hecho fundamental de que el interés particular de los estados debe gozar de prioridad absoluta.

"Ya no podemos anteponer el así llamado orden global a los intereses vitales de nuestra gente y de nuestros pueblos", ha declarado el secretario de Estado en el mismo foro en el que, hace un año, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, avanzó en un explosivo discurso la postura de la Administración y su pesar por lo que describió como una derrota de los valores históricos europeos.

"Cultura nacional", "herencia", "valores cristianos": los términos de su discurso

Sin llegar a los extremos de Vance y con una actitud más conciliadora, Rubio ha vuelto a salpicar su discurso de términos como "cultura nacional", "herencia", "valores cristianos" o "declive de la civilización occidental", de ahí su proposición de una "alianza basada en el reconocimiento de que Occidente ha heredado algo común, distintivo e irremplazable, porque, al fin y al cabo, este es el fundamento mismo del vínculo transatlántico".

A diferencia de Vance, Rubio ha indicado que Estados Unidos es fruto de la historia europea. "Somos hijos de Europa", ha indicado el secretario de Estado dentro de un repaso histórico a la influencia de Europa en la construcción del país, cimiento de esta nueva alianza, con mención incluida a España como lugar de nacimiento "del romance" de su país "con el arquetipo del vaquero que se convirtió en el sinónimo del Oeste Americano".

"Debemos afrontar y aprovechar las oportunidades de un nuevo siglo", asegura

"Queremos aliados que se sientan orgullosos de su cultura y su herencia, que comprendan que somos herederos de la misma gran y noble civilización y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla", ha proclamado el secretario de Estado.

"Actuando juntos de esta manera, no solo contribuiremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá una clara identidad", propuso Rubio, "y recuperará nuestro lugar en el mundo, para disuadir a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy nos amenazan".

"Tenemos que estar orgullosos de lo que logramos juntos en el siglo pasado, pero ahora debemos afrontar y aprovechar las oportunidades de un nuevo siglo. Porque el ayer ya pasó. El futuro es inevitable. Y nuestro destino, juntos, nos espera", ha concluido el secretario de Estado.