Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Cultura

Lunes de Carnaval en Cádiz, la gente se echa a las calles para celebrar su día grande

Lunes de carnaval en Cádiz, la gente se echa a las calles para celebrar su día grande
Imagenes del Carnaval en las calles de Cádiz. Informativos Telecinco
Compartir

Cádiz vuelve a demostrar que su Carnaval no se vive, se respira. Hoy, lunes de carrusel de coros día festivo en la ciudad, el sol ha acompañado y la respuesta ha sido masiva: miles de personas en la calle disfrutando de uno de los días más esperados del calendario carnavalero.

Desde primera hora, las bateas han comenzado a recorrer las calles con sus coros a bordo, regalando al público coplas cargadas de crítica, ironía y muchísimo humor. Es la jornada en la que las agrupaciones salen del teatro y se lanzan al asfalto para dejarse la garganta durante horas, en un auténtico maratón de música y sátira.

PUEDE INTERESARTE

El Carnaval de Cádiz es un flechazo, y hoy vuelve a confirmarlo. Las chirigotas y los coros lo invaden todo, y lo hacen a pie de calle, sin barreras, con el público a escasos metros.

Los asistentes mientras siguen el carrusel

Hoy que es lunes de coro, el público lo puede escuchar de cerca y es lo mejor del Carnaval”, comentan algunos. Subidos a sus bateas, los coristas ponen a prueba algo que en Cádiz es sagrado: la libertad de expresión. En sus letras no falta la crítica política, social y de actualidad.

PUEDE INTERESARTE

Bueno, hay crítica de todo: políticos, lo que haga falta… aquí vamos a la caña”, resume uno de los componentes entre actuación y actuación.

Un carrusel esperado, multitudinario y con sabor a Cádiz puro. Porque si hay una ciudad que sabe convertir la ironía en arte y la calle en escenario, esa es Cádiz.

Temas