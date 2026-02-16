El Museo Nacional de Arte Reina Sofía desempolva sus fondos y recoloca la obra artistica del último medio siglo.

Del estallido cultural tras la dictadura al vértigo creativo de los 80 y 90. El Museo Nacional de Arte Reina Sofía desempolva sus fondos y recoloca la obra artistica del último medio siglo. Esta nueva disposición revela cómo una generación de artistas reinventó su identidad convirtiendo esa libertad recién conquistada en una explosión estética.

Toda la cuarta planta del Museo está dedicada a nuestro arte, informa Begoña A. Santa Cruz. De lo que los españoles escuchamos hasta nuestro arte. De los artistas que reflejaron la violencia, la represión en esos años antes de la muerte de Franco. Como señala Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, "el arte contemporáneo siempre ha sido muy político, no de ningún partido, en el sentido de transformador".

De la convulsión de los 70 a la explosión de unos años 80 en los que la libertad se empezaba a respirar, la contracultura se abría hueco en un a España hasta entonces bastante gris. Los límites se van saltando, lo que sucede en la calle contagia el arte: se plasma la epidemia del SIDA, las nuevas identidades, la irrupción del feminismo, lo marginal... Algo más de 400 obras para conocernos un poco más. Porque quizás todas las preguntas que ahora todos nos hacemos tengan su respuesta en nuestro futuro más inmediato.