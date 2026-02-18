Bruce Springsteen anuncia nueva e inesperada gira por EEUU para combatir a Trump

El rockero de New Jersey anuncia 20 conciertos en 19 ciudades con el pistoletazo de salida en Minneapolis el 31 de marzo

La historia de cómo 'Because the night' pasó de ser un descarte de Springsteen a un himno universal de Patti Smith

Bruce Springsteen está enfadado. No se ha pasado cinco décadas escribiendo y cantando sobre la tierra prometida -la de la libertad, la justicia social y la igualdad de oportunidades- para ver cómo ahora, en manos de la Administración Trump, su país luce totalmente irreconocible. A sus 76 años tampoco le sale morderse la lengua y bajar la mirada. Se ha propuesto combatir al actual inquilino de la Casa Blanca frontalmente con sus mejores armas: una guitarra, tres acordes y la verdad. Por eso ha anunciado el regreso a los escenarios de su país, por primera vez desde 2024, con una nueva etapa de su tour 'Land of Hope & Dreams' junto a la E Street Band.

Será una gira rápida de 20 conciertos en 19 ciudades. Comenzará el próximo 31 de marzo en Minneapolis y se cerrará dos meses después -el 27 de mayo-, en la capital del país, Washington. El anuncio oficial ya es toda una declaración de intenciones: "Vivimos tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperen, ¡la caballería viene!". Y añade muy explícitamente: "Estaremos tocando en su ciudad y en defensa de la democracia estadounidense, la libertad, la Constitución y el sueño americano, todo ello bajo el ataque de nuestro aspirante a rey y su gobierno corrupto en Washington D.C."

La nación de la República Libre Unida de E Street

"Todos, sin importar vuestras ideas políticas o en lo que creáis, sois bienvenidos. Así que salid y uníos a la nación de la República Libre Unida de E Street para una primavera estadounidense de rock y rebelión", anima el 'Boss', consciente de que entre sus seguidores también hay votantes de Donald Trump que no comulgan con la deriva reivindicativa del de New Jersey, ignorando que oponerse a las políticas de esta Administración es el gesto más coherente consigo mismo que podría tener el autor de 'Nebraska' y 'The Ghost of Tom Joad'.

This machine kills fascists

El anuncio confirma los intensos rumores que apuntaban a una gira de urgencia como respuesta a la actitud totalitaria del Gobierno estadounidense que ya sirvió de combustible a la última gira europea del 'Boss' el año pasado, con parada en San Sebastián los días 21 y 24 de julio. La ejecución en las calles de Minneapolis de Renée Nicole Good y Alex Pretti ya empujó a Springsteen a componer, grabar y publicar en menos de una semana 'Streets of Minneapolis', que denunciaba abiertamente los desmanes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas CIE.

Posteriormente Springsteen aparecía en un concierto benéfico en la propia Minneapolis organizado por Tom Morello, en el que interpretó su nueva canción y un incendiario 'The Ghost of Tom Joad' junto al guitarrista de Rage Against the Machine. Además, autorizó a que su clásico de 1984 'Born in the USA' fuese utilizado en un vídeo pidiendo que ICE abandonara la ciudad. “Están sacando a los residentes de las calles de EEUU sin el debido proceso y los están deportando a centros de detención y prisiones extranjeras”, se le escuchaba decir en voz en off.

La administración Trump ha preferido en esta ocasión ignorar al artista, y únicamente calificó el single 'Streets of Minneapolis' como 'irrelevante', aunque meses atrás el presidente sí se refirió al rockero de New Jersey como sobrevalorado”, “más tonto que una piedra”, “imbécil prepotente” y “reseco como una pasa”.

Si Springsteen había dejado caer que este año volvería a las giras en solitario por teatros y pequeños recintos, la actual deriva política, que considera un ataque frontal a los valores que presuntamente han guiado a EEUU, le ha animado a volver al rock'n'roll con su eterna banda de acompañamiento como arma de denuncia más efectiva y beligerante. En el horizonte queda ese disco prometido para 2026, en el que es probable que manifieste su actual sentimiento de indignación ante lo que considera una traición a su tierra de la esperanza y los sueños.