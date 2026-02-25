Ana Belén vuelve al cine 10 años después al representar a un personaje en la película 'Islas'

Ed Sheeran, entre las voces que componen la canción 'Yours Eternally': el himno dedicado a las víctimas de la guerra de Ucrania

Compartir







Ana Belén vuelve al cine tras 10 años alejada de la gran pantalla. Será la protagonista de 'Islas', la historia del ocaso de una estrella. Hemos hablado con ella, una de las grandes artistas de este país, que a sus 74 años regresa por todo lo alto y nos cuenta todos los detalles de su carrera dedicada al arte.

Imposible que a Ana Belén no la conozca ninguna persona de este país. La cantante y actriz, durante la entrevista a 'Informativos Telecinco', echa una mirada atrás a su larga trayectoria: "Son muchos años con este trabajo y soy una persona popular". Sin embargo, la artista confiesa que le pasa lo mismo que a su personaje: "Nunca he buscado ese reconocimiento, a mí lo que me importa es trabajar".

PUEDE INTERESARTE Juanito Cortés, el pintor gitano de 16 años de Badalona que ha regalado un cuadro a Pedro Sánchez en Moncloa

Artista de éxito y enorme fama, se define a sí misma recordando sus inicios: "Fui niña prodigio, con siete años mi madre me apuntó a un concurso de cantantes". Y además Ana Belén añade una reflexión clave sobre aquella etapa: "Esa sí fue una salvación para mí... si esa película que yo hice de niña hubiese tenido éxito, estaríamos hablando de otra cosa".

En 'Islas', Ana Belén se tira a la piscina tanto literal y metafóricamente. Un gesto valiente, porque, con la carrera que lleva, quizá no tenía necesidad. "No se podía contar esta película haciéndole unos planos con un filtro y ya está", apunta.

Por último, Ana Belén es una de las grandes artistas de nuestro país, a sus 74 años ya tiene más de 60 de trayectoria profesional, algo que pocos actores pueden decir a nivel mundial. Ahora, a punto de estrenar su nueva película, la artista sigue teniendo claro cuál es la clave de su éxito: "Seguir teniendo la energía, la ilusión y seguir teniendo curiosidad".