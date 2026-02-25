Asun Chamoso 25 FEB 2026 - 04:30h.

Juanito Cortés ha creado el cuadro con motivo del acto por los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España

Pedro Sánchez al joven artista: "Este cuadro va a pertenecer a la galería del Palacio de la Moncloa"

BarcelonaJuanito Cortés sigue con la emoción a flor de piel. El joven pintor de 16 años Badalona ha sido uno de los protagonistas del acto homenaje al Pueblo Gitano en el Palacio de La Moncloa. Juanito ha regalado un cuadro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Para mí es un gran honor tener esta oportunidad y poder aportar mi humilde cuadro. Me hacía especial ilusión regalarle esta obra con mucho cariño a nuestro señor presidente".

Un regalo que se va a quedar en la Moncloa, donde dio los últimos retoques. "Quiero que sepas que por supuesto este cuadro va a pertenecer a la galería del Palacio de La Moncloa para que cuando otros gitanos y gitanas vean el cuadro se inspiren en ti y en la aportación artística que haces", le ha anunciado Pedro Sánchez en el acto institucional, que se ha celebrado este sábado, del Año del Pueblo Gitano con motivo del 601 aniversario de su llegada a España.

El joven artista explica que "le llena de orgullo y alegría poder rendirle homenaje a mi pueblo gitano a través de mi cuadro". Una obra cargada de simbolismos. Su título es "Luz en movimiento" en referencia "a nuestro pueblo que ha estado en movimiento". Y detalla: "La rueda simboliza nuestro camino en la historia, que a pesar de persecuciones y sufrimientos, siempre hemos ido hacia adelante. El verde y el azul de la bandera gitana representa el campo y el cielo y es la memoria, la libertad, la tierra, nuestra bandera. Y la llama, la luz blanca, representa la cultura que ha atravesado generaciones sin apagarse como en el arte, la familia, el flamenco. Es una identidad viva que sigue iluminando el presente y nunca han podido apagarla".

"Papá, quiero pintar"

La trayectoria de este estudiante de bachillerato de Badalona empezó cuando tan solo tenía seis años cuando veía a su padre leer libros de arte. Su bisabuelo había sido anticuario y tenía gusto por la pintura. Sus primeros pasos fueron a los seis pero cuando quiso "pintar en serio" asegura Juanito fue a los 8 años cuando le dijo a su padre Juan: "Papá, quiero pintar".

Sus creaciones de expresionismo abstracto asombraron a sus padres y no solo a ellos. Un día recibieron la llamada de una galería de Madrid que había visto sus piezas en las redes sociales. Y ahí empezó la carrera de este joven prodigio autodidacta por el que empezaron a interesarse coleccionistas de arte. Cuando tenía tan solo 14 años se vendió un cuadro suyo por 14.000 euros en una subasta.

Juanito cuenta que quiere transmitir positividad con su arte, que se inspira en referentes como Pablo Picasso, Joan Miró o Kandinski. Sus obras ya se han expuesto desde Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami o París. Ahora planea acabar los estudios, apuntarse a Bellas Artes y "hacerse un hueco" en el mundo del arte.

"Gran orgullo"

Para Juan Cortés, el padre de Juanito, fue "un orgullo muy grande" que seleccionaran a su hijo para pintar una obra que se quedará en La Moncloa como "patrimonio de España" y también "por rendir homenaje a mi pueblo por esos 600 años en la Península por tanta persecución que sufrió el pueblo gitano y a pesar de eso todavía sigue avanzando y no hay nadie quien lo pare".

Tras 10 años de trayectoria de su hijo, Cortés confiesa que no se lo esperaba cuando lo veía a los seis años pintando con colores. Fue dos años más tarde, cuando le dio un lienzo y unas pinturas cuando Juanito le dejó sin palabras con cuadros que le recordaban a Jackson Pollock. Y así empezó una carrera que le ha llevado a que una creación de Juanito se quede en la galería de La Moncloa y si sale de ahí, sea al museo Reina Sofía.