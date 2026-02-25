Celia Molina 25 FEB 2026 - 10:29h.

Un vídeo publicado en las redes en el que unos jóvenes pretenden pagar bebidas alcohólicas con el bono ha desatado la polémica

Bono Cultural Joven 2025: ¿Quién tiene derecho, cuándo se puede pedir y qué se puede pagar?

En las últimas horas, un polémico vídeo en el que un grupo de jóvenes intenta pagar la entrada y las copas en una discoteca con el Bono Cultural Joven ha corrido por las redes sociales. Los chicos trataban de convencer al camarero de que, siendo éste un bono en el que se incluyen las artes escénicas, la música en directo o los festivales, sus consumiciones también estaban incluidas.

Al final de la grabación, otro trabajador del local admite que sí, "que la gente también puede gastar el Bono Cultural en ocio" y que las discotecas lo "pueden aceptar". Algo que ha negado tajantemente el Ministerio de Cultura a través de su cuenta oficial de Instagram.

"El Ministerio de Cultura recuerda que los beneficiarios que usen fraudulentamente el Bono Cultural Joven deberán reintegrar esos importes a la administración. Además, las empresas que permitan un uso indebido del Bono serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa", han dicho claramente en las redes. En su página web, además, hay un listado de las empresas que están adheridas a este programa y que deben cumplir estrictamente con las condiciones de uso del bono.

¿En qué eventos y plataformas puede usarse?

Éste, destinado a los jóvenes mayores de 18 años, proporciona un máximo de 400 euros con el objetivo de que los beneficiarios "entren en la edad adulta de la mano de la cultura" y divide su oferta en varias porciones definidas en las que, según puede leerse, no se incluye en ningún momento las bebidas y consumiciones:

200 euros se destinan para artes en vivo , patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas , música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos , literarios, musicales o audiovisuales, y espectáculos taurinos.

, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, , cine, museos, bibliotecas, exposiciones y , literarios, musicales o audiovisuales, y espectáculos taurinos. 100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray.

100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audio-lectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales (e-books), suscripción para descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

El uso indebido del bono activará el bloqueo antifraude

Del mismo modo, el Ministerio de Cultura, además de la advertencia que ha hecho hoy desde Instagram, ya dejaba claro que el incumplimiento de las siguientes normas supondría el bloqueo antifraude de la tarjeta: