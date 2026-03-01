Se trata del segundo Goya que recibe Ruiz de Azúa, el primero lo logró a Mejor Dirección Novel con 'Cinco lobitos' en 2022

La lista de ganadores de los Premios Goya 2026: 'Los Domingos' triunfa pero 'Sirat' encabeza la lista con más galardones

La directora Alauda Ruiz de Azúa se ha convertido este sábado, 28 de febrero, en la cuarta mujer en la historia de los premios en ganar el Goya 2026 a la Mejor Dirección por su trabajo 'Los Domingos'.

"En 40 años de Goyas, en esta categoría que yo sepa solo han ganado tres mujeres: Isabel Coixet, Icíar Bolláin y Pilar Miró", ha comenzado entre aplausos.

"Por esa razón me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí han entendido de género, y también agradecer a todas las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", ha añadido la cineasta.

Asimismo, ha querido agradecer al equipo del film: "Ha venido muchísima hoy aquí, del equipo, y vamos a poder celebrar esto", ha sentenciado.

Hasta ahora, en la categoría de Mejor Dirección solo habían logrado alzarse con el 'cabezón' Isabel Coixet, Iciar Bollaín y Pilar Miró.

'Los Domingos', que también ha conseguido el premio a Mejor Película, está protagonizada por Miguel Garcés, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Nagore Aranburu y Blanca Soroa.

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, Carla Simón, Oliver Laxe y Albert Serra eran los otros nominados para esta categoría.