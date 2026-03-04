La feria reune en Madrid a numerosos artistas que quieren exponer sus obras, y expresar lo que sienten respecto al panoramana internacional

Así ha quedado el Palacio de Golestán, joya arquitectónica iraní Patrimonio de la Humanidad, tras los bombardeos a Teherán

Madrid se convierte estos días en la capital del arte contemporáneo con la inauguración de ARCO, una de las ferias más importantes del año. En esta edición, muchos artistas han centrado sus obras en los conflictos internacionales y en la situación política y social que atraviesa el mundo.

El cofundador de la galería T20, Nacho Ruiz, asegura que el arte siempre ha estado ligado a los conflictos: “Siempre ha habido guerras y también guerras que han empezado con ARCO, como es el caso de la de Ucrania”.

Entre las obras más reivindicativas destaca la del artista Eugenio Merino, quien presenta una pieza con los derechos humanos inscritos en un barril. También llama la atención una bandera de la Unión Europea elaborada sobre una manta térmica, con la que la artista Angustias Freijo hace referencia al conflicto migratorio en el Mediterráneo.

Otra de las obras que ha generado interés es la de la artista afgana Kubra Khademi, que representa a mujeres desnudas y en actitud de lucha, entre ellas figuras políticas como Ursula von der Leyen o Angela Merkel. Con su obra lanza una pregunta directa: “¿Cómo habéis podido dejar que millones de mujeres en mi país pierdan los derechos básicos?”

Entre tanta reivindicación también se ha notado una ausencia llamativa: la de la dueña de una galería de Dubái, que no ha podido asistir debido a la situación actual en Oriente Medio.