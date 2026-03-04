La Unesco recuerda que los bienes culturales como el Palacio de Golestán en Teherán están protegidos por el Derecho Internacional

Todo sobre los ataques de EEUU e Israel a Irán y las consecuencias de los bombardeos

Compartir







El Palacio de Golestán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sufrió múltiples daños en los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán. En 2013 fue incluido por la Unesco en su lista de Patrimonio dela Humanidad, por lo que el gobierno iraní ha pedido a este organismo internacional que movilice una misión independiente de expertos para valorar los daños registrados en sus instalaciones.

PUEDE INTERESARTE EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo tras los ataques contra Irán

"Dado el excepcional valor universal del Palacio de Golestán y la importancia histórica del contexto urbano circundante, estos sitios requieren una evaluación técnica urgente, medidas de estabilización de emergencia e intervenciones de protección para evitar un mayor deterioro", reza una carta publicada por el Gobierno iraní en redes sociales dirigida al director general de la UNESCO, Jaled al Enani.

Afectado por el bombardeo de EEUU e Israel contra Teherán

La misiva, fechada en la víspera, insta al organismo a enviar una misión independiente de expertos para evaluar "el alcance y la naturaleza de los daños". Asimismo, pide "coperación técnica y asistencia" para, entre otras cuestiones, elaborar planes de conservación de conformidad con las normas internacionales.

"La República Islámica de Irán reitera su plena disposición a cooperar estrechamente con la Unesco y sus órganos consultivos para abordar este asunto urgente y garantizar la salvaguardia de este patrimonio irremplazable", asegura el texto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esto se produce después de que Teherán denunciara el lunes los daños materiales sufridos por el histórico edificio, construido originalmente durante la dinastía safávida, si bien sus principales características fueron agregadas en el siglo XIX, pasando a ser lugar de residencia de la dinastía Qayar.

El ministro de Cultura iraní, Reza Salehi Amiri, realizó una visita al lugar para analizar los daños tras la destrucción provocada por un bombardeo contra la plaza Arag, situada en la zona tapón de este lugar en la capital iraní, Teherán.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La UNESCO ya ha expresado esta misma semana preocupación por los daños sufridos en el Palacio de Golestán en Teherán, incluida la rotura de vidrieras, puertas y encofrados, recordando que los bienes culturales están protegidos por el Derecho Internacional.