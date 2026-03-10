La familia de Robe Iniesta rompe su silencio a los tres meses de su muerte: "Poneos en nuestra piel"

Los seres queridos del artista recalcan con mucho pesar y dolor que están pasando una situación muy complicada

Robe, icono del rock, "último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana"

La familia de Robe Iniesta rompe su silencio tres meses después de su fallecimiento. El pasado 10 de diciembre, la muerte del líder de Extremoduro, una figura clave del rock en España, conmocionó a todo el país. Ya era un ídolo para muchos, pero ahora sus canciones se han convertido en himnos.

La familia del cantante ha usado las redes sociales para agradecer todo el cariño recibido pero también para pedir que se eviten las situaciones que son dolorosas para su seres queridos.

"Queremos reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo", destaca la familia

Cuando murió el artista, todo el país se llenó de homenajes y de emotivas dedicatorias para el cantante. "Desde nuestro más profundo sentimiento queremos reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes", empieza diciendo la familia.

"También queremos dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe. Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro", señala.

"Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele", según la familia

Pero algunos de estos homenajes no están siendo respetuosos con el cantante y con su familia. Los seres queridos del artista recalcan con mucho pesar y dolor que están pasando una situación muy complicada: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro. A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos".

Y lamentan que no se está respetando el duelo que están viviendo con su muerte: "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas".

"Si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor", expresan en el comunicado

La familia pide que se use su figura de forma respetuosa y que se cuide el legado del artista. Porque, destacan, que no todo vale. "Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos. Y si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien", afirma.

Pese a estas partes dolorosas, la familia resalta su agradecimiento a todos aquellos que sí están respetando al artista y a sus seres queridos: "Gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo y por el cariño que estáis mostrando".