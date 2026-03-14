El premio a mejor actriz ha sido para Júlia Mascort y el de actor de reparto para Tomás del Estal

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Málaga'Yo no moriré de amor', la ópera prima de Marta Matute sobre el dramático impacto de la demencia, se ha alzado este sábado en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro al mejor largometraje español, además recibir los premios a mejor actriz para Júlia Mascort, y actor de reparto para Tomás del Estal.

Por su parte, tanto el premio Especial del Jurado como el de guion han sido para 'Iván & Hadoum', también primera película de Ian de la Rosa, que retrata una historia de amores difíciles y conflictos sindicales en un invernadero almeriense. Su protagonista, el actor trans Silver Chicón, ha conseguido una mención especial del jurado a mejor interpretación masculina.

Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana para 'El jardín que soñamos'

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo novena edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute, y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso.

Así lo han dado a conocer este sábado la presidenta del jurado de largometrajes a concurso, Jaione Camborda, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, y el resto del jurado. El Premio Especial del Jurado ha sido para la película ''Iván & Hadoum.', de Ian de la Rosa.

El Premio del Público ha sido 'Hanger rojo', de Juan Pablo Sallato. Y se ha establecido un Premio del Público por Votación en Sala para 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz De Lope Díaz

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La Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina se ha otorgado a Nicolás Zárate por su personaje en 'Hangar rojo, con mencion especial a Silver Chicón por 'Iván & Hadoum'. El reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Júlia Mascort por 'Yo no moriré de amor', con mención especial para Ángeles Pradalpor 'Ángeles'.