La gala de los Premios Oscar aumenta su seguridad por la guerra de Irán: decenas de agentes, controles y vigilancia aérea

Wagner Moura, el actor brasileño que podría hacer historia en los Oscar 2026: orgulloso de su acento y comprometido políticamente

Compartir







Los Ángeles, Estados Unidos, acoge una de las citas culturales más importantes del año: la gala de los Oscar. La española película 'Sirat' tiene papeletas para ser la ganadora de uno de los premios. A pesar de las ganas de los actores, directores y todos los participantes de las películas nominadas, este año se tiene más precaución, más cuidado y mucha más seguridad.

En la gala de premios de los Oscar también allí afecta el impacto de la guerra de Irán. Por eso se refuerza la seguridad de cara a la ceremonia. La reportera Rosa Conde informa sobre qué medidas se han tomado para aumentar la seguridad de todos los presentes en el evento.

"La noche más importante de Hollywood se celebra este año bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Alrededor de la entrada a la gala se ha desplegado un amplio operativo policial después de la alerta preventiva del FBI sobre un posible ataque con drones en California". Aunque la reportera ha afirmado que no existe una amenaza concreta contra los Óscar, explica que el perímetro del lugar donde se celebra ha quedado completamente blindado.

Las medidas que han tomado en la gala

Alrededor hay decenas de agentes, muchos controles exhaustivos, unidades especiales por todas partes y vigilancia aérea para proteger uno de los eventos más mediáticos del planeta. Cualquier protección es mínima, es una de las galas más importantes a nivel cultural y la guerra contra Irán parece amenazar la entrega de premios.