La gala del 30º aniversario de los Premios Dial 2026, celebrada este pasado jueves, 12 de marzo, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, ha dejado uno de los momentos más emotivos de la noche después de que Mónica Naranjo decidiera ceder su premio a toda una trayectoria a la actriz Antonia San Juan tras superar un cáncer.

La actriz era la encargada de subir al escenario y de entregar el galardón honorífico a la cantante. Durante su intervención, San Juan no pudo evitar mostrar su admiración por Naranjo y aseveró: "Es un placer estar aquí. Tengo los pelos de punta. No podía no estar aquí para entregarle un premio a una mujer que admiro, una mujer que ha sido parte de la banda sonora de mi vida".

Tras recibir el premio, la intérprete de 'Sobreviviré' decidió no solo dedicar el galardón a la actriz, sino también entregárselo allí mismo como muestra de cariño y reconocimiento.

"Antes de empezar a enrollarme a dar las gracias y demás, hoy me siento muy agradecida porque una mujer como tú y me alegro tanto de que me lo des tú por muchas razones", empezaba.

La artista también quiso dejar claro: "Antonia, te debemos todos mucho, muchísimo. Me alegro tanto de que estés bien, eso es de lo que más me alegro", y sentenció: "Esto es para ti, te lo dedico, y te lo vas a llevar a casa porque te lo voy a regalar".

El gesto, completamente inesperado, ha provocado que el público se pusiera en pie y dedicara una larga ovación a ambas artistas.

La actriz de 'La que se avecina', visiblemente emocionada, no pudo contener la emoción y rompió a llorar. "Es muy bruta", reconocía la actriz que apenas podía pronunciar palabra ante tal sorpresa.

El cáncer de Antonia San Juan

Precisamente, la escena ha cobrado aún más significado por la postura que la propia actriz había manifestado meses antes sobre recibir reconocimientos vinculados a su enfermedad. San Juan había rechazado algunos premios porque consideraba inapropiado ser reconocida por superar un cáncer y no por su carrera profesional.

"Yo no quiero que me den un premio por tener un cáncer. Yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar es trabajo", señaló el pasado mes de octubre en 'Late Xou'.

La presencia de Antonia San Juan en la ceremonia ha llamado especialmente la atención después del complicado año que ha vivido. La actriz anunció en septiembre de 2025 que padecía un cáncer de garganta tras más de un año de problemas médicos que culminaron en una biopsia que confirmó el diagnóstico.

Meses después de un exhaustivo tratamiento, que incluyó quimioterapia, la actriz anunció el pasado mes de diciembre que el tumor había remitido y que no presentaba metástasis. "El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada", explicaba en sus redes sociales.

Así fue la gala de los Premios Dial 2026

Los Premios Dial han celebrado sus 30 cumpleaños en una gala que sirvió de homenaje a las tres últimas décadas de música en español.

Con una versión de 'Solo le pido a dios', Leire Martínez, Guille Toledano, Sole Giménez y la anfitriona Ana Guerra inauguraron la velada, que reunió a más de 7.000 espectadores. Fue la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' la encargada también de presentar la gala.

Más allá del palmarés musical, la cadena radiofónica repartió otros tres premios especiales a la trayectoria a Ana Torroja y otros dos a Antonio Carmona.