La 'maldición de los Oscar' es una leyenda que apunta que algunos ganadores del premio sufren divorcios o ruinas económicas años después del triunfo

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¿Qué tienen en común Sandra Bullock, Halle Berry, Cuba Gooding Jr., Adrien Brody y Kate Winslet? En efecto, todos estos actores han ganado un Premio Oscar a lo largo de su carrera. Además de haber conseguido la ansiada estatuilla de Hollywood, estos intérpretes también han sido 'gafados' por la conocida como 'la maldición de los Oscar'.

Y es que desde hace décadas circula en el mundo del espectáculo una leyenda o idea que está cargada de superstición y que ha sido apodada como la llamada 'maldición de los Oscar'. No se trata de una maldición literal, pero sí de una curiosa sucesión de historias en las que algunos ganadores del premio han visto cómo, poco después de alcanzar el mayor éxito profesional de sus vidas, atravesaban momentos complicados en lo personal o lo económico. Divorcios inesperados, carreras que se frenan o incluso graves problemas financieros han alimentado esta supuesta maldición que sigue despertando interés entre los seguidores del cine.

Los 'afectados' por la conocida como 'maldición de los Oscar'

El divorcio de Kate Winslet y Sam Mendes: tras siete años de matrimonio y un hijo en común, la actriz y el director pusieron fin a su relación "de mutuo acuerdo" en enero de 2010, según señaló su abogado en un comunicado. En él, se destacaba que la ruptura de la cinematográfica pareja fue "totalmente amistosa" y se explicaba que "ambas partes están plenamente comprometidas en participar conjuntamente" en el futuro de Joe Alfie, su hijo que en aquel entonces tenía seis años. Para superar 'la maldición de los Oscar', Kate se refugió en su gran amigo Leonardo DiCaprio y se machó a México con sus hijos y con su amiga Emma Thompson, quien le presentó a su ex.

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La turbulenta separación de Sandra Bullock: en 2010 la actriz ganó el Oscar a mejor actriz por su papel en 'The Blind Side', un reconocimiento que consolidaba una carrera llena de éxitos en el mundo del séptimo arte. Aquella noche parecía representar el momento perfecto para la actriz. Sin embargo, todo se torció tan solo unas semanas después de ganar la ansiada estatuilla cuando salieron a la luz varias infidelidades de su marido, el empresario Jesse James, lo que provocó un escándalo mediático en Estados Unidos. Ante los rumores de infidelidad por parte de su marido, Jesse James, Sandra Bullock optó por huir de los focos y no acudir al estreno de 'The Blind Side' en Londres. Finalmente, Bullock terminó solicitando el divorcio ese mismo año.

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La vida sentimental de Halle Berry: otra de las actrices que ha sido 'gafada' por la 'maldición de los Oscar', según los medios internacionales, ha sido Halle Berry. Fue en 2002 cuando la actriz hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en 'Monster’s Ball'. El momento en el que recogió su premio fue uno de los más icónicos de todas las ediciones de los Oscar. Su emotivo discurso aquella noche se convirtió en uno de los momentos más recordados de la gala. Sin embargo, el ámbito personal, la estabilidad no duró demasiado y es que Halle Berry se divorció del músico Eric Benét en 2003, tan solo un año después de recibir el premio. Años más tarde, también terminaría separándose de otras parejas, lo que volvió a sembrar sobre ella, debido a los medios de comunicación más sensacionalistas, la idea de que su vida sentimental había entrado en una etapa 'maldita' tras ganar el histórico galardón.

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Adrien Brody y las dificultades para remontar su carrera tras ganar el Oscar: la conocida como 'maldición de los Oscar' también ha sido asociada a trayectorias profesionales que no lograron mantener el mismo nivel de éxito tras ganar la estatuilla. Uno de los ejemplos más citados es el de Adrien Brody. El actor ganó el Oscar a mejor actor en 2003 por ''El Pianista', convirtiéndose en el actor más joven en recibir ese premio hasta entonces. Su actuación en la que interpretaba a un pianista judío en plena Segunda Guerra Mundial fue ampliamente elogiada y parecía anunciar una carrera llena de grandes papeles. Sin embargo, en los años posteriores Brody no volvió a protagonizar películas con el mismo impacto que la obra de Roman Polanski. Aunque Adrien Brody ha seguido trabajando y ha participado en multitud de película, su trayectoria no alcanzó el mismo nivel de reconocimiento por la crítica y por el público tras ganar el galardón.

Cuba Gooding Jr. y el descenso profesional: cuando se menciona la conocida 'maldición de los Oscar', otro de los casos que se suele mencionar es el de Cuba Gooding Jr., ganador del Oscar a mejor actor de reparto en 1997 por 'Jerry Maguire'. Su emotivo discurso tras ganar el premio se convirtió en uno de los más recordados de la gala. No obstante, tras el conseguir este hito en su trayectoria, su carrera tomó otro rumbo.

El actor participó en varias películas que no tuvieron buena acogida ni en taquilla, ni entre los críticos de cine. Con el paso de los años, su presencia en grandes producciones se fue reduciendo y, aunque Gooding Jr. continuó trabajando en cine y televisión, muchos expertos consideran que nunca logró aprovechar completamente el impulso que podía haber supuesto el Oscar.