El actor incluso llegó a firmar sobre una hamburguesa, convirtiendo el momento en una anécdota curiosa

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Tras la gala de los Oscar, el actor Michael B. Jordan protagonizó un momento inesperado, y cercano con sus fans al ir a cenar después de la gala en un restaurante de la cadena In-N-Out. Después de asistir a la ceremonia, el intérprete decidió terminar la noche de una forma mucho más relajada, alejándose del glamour de la alfombra roja para disfrutar de una hamburguesa.

La presencia del actor no pasó desapercibida entre los clientes del local, varios de los cuales se acercaron para saludarlo y pedirle autógrafos. Jordan respondió con amabilidad a las peticiones y se detuvo a firmar para algunos seguidores. En una escena que rápidamente llamó la atención de quienes estaban presentes.

Las imágenes de este momento tan curioso comenzaron a circular poco después en redes sociales. La escena refleja el contraste entre el ambiente elegante de la ceremonia de los Oscar y la espontaneidad de una parada nocturna en un restaurante de comida rápida, tiene más impacto entre la gente por ser un momento tan natural y espontáneo entre actores que vienen de una gala, liderada por el lujo.