La vicepresidenta del Gobierno lució un vestido de la diseñadora gallega Purificación García

Premios Oscar 2026: Javier Bardem lució el lema 'No a la guerra' en una gala en la convivieron reivindicación política y glamour

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acudido este domingo a la gala de los Premios Óscar en Los Ángeles con el objetivo de apoyar al cine español, especialmente a la película 'Sirat', que se fue de vacío en las dos categorías en las que estaba nominada. La también ministra de Trabajo aprovechó la cita que juntó glamour y cine para reivindicar la moda gallega con un vestido de Purificación García, del que todo el mundo habla, pero del que no existen imágenes.

"Estamos aquí para apoyar el cine español", aseguró Yolanda Díaz a EFE. La política, que es muy amiga de Oliver Laxe, el director de 'Sirat', película española que optaba por dos estatuillas, a mejor cinta internacional y a mejor sonido. La ministra ha acudido a la gala acompañada por José López conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos.

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Díaz, que no ha pasado por la alfombra roja, ha elegido un vestido beige con una pashmina al hombro de Purificación García. Tanto ella como Laxe, que ha elegido un traje de chaqueta de Adolfo Domínguez de cuello mao y un pantalón con una sobrefalda en un lado, han querido apostar por moda gallega para la gala. Como complemento, la vicepresidenta ha llevado unos pendientes estilo arete en forma de sol.

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El director gallego, Oliver Laxe se enfrentaba a la posibilidad de que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, se hicieran con el Óscar a mejor sonido, y para él mismo, al de mejor película internacional, aunque había admitido públicamente que "yo lo tengo más difícil. Además de asegurar que si lo recogen ellas, me hará muchísima, muchísima, ilusión", dijo Laxe. aunque ninguna de las dos cosas ocurrió, lamentablemente.

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En la Gala, en el Teatro Dolphy, de Los Ángeles, California, hubo breves reivindicaciones a la guerra en Irán; una de las más representativas fue la del actor español, Javier Bardem, que además de lucir dos pin, volvió a repetir el 'no war' cuando presentó el ganador de la mejor película extranjera.