Taylor, nominada a Mejor Actriz de Reparto por 'Una batalla tras otra', ha generado todo tipo de titulares y críticas por una disputa en la ceremonia

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La que debía ser una de las noches más importantes en la carrera de Teyana Taylor ha acabado convirtiéndose también en una de las más tensas y polémicas de los Premios Oscar 2026.

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Nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Una batalla tras otra', ha protagonizado una disputa en plena gala tras señalar que un guardia de seguridad la "puso las manos encima" y la empujó cuando intentaba acceder al escenario después de que su película fuera premiada, un incidente que no ha tardado en difundirse en redes sociales.

Teyana, que presagiaba la noche del 15 de marzo como una de las más históricas de su vida con su primera nominación al Oscar, acudía a la ceremonia como uno de los rostros más sonados del reparto del filme dirigido por Paul Thomas Anderson. Su interpretación de Perfidia Beverly Hills ya había llamado la atención durante la temporada de premios tras alzarse con un galardón en los Globos de Oro 2026.

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Aunque no ha conseguido la estatuilla, que finalmente fue para Amy Madigan, la actriz se mostró visiblemente emocionada durante toda la ceremonia y participó en la celebración cuando 'Una batalla tras otra' recibió el título a Mejor Película. Fue precisamente en ese momento de celebración donde se produjo el incidente que ha generado todo tipo de titulares, críticas y reacciones.

El incidente protagonizado por Teyana Taylor en los Premios Oscar 2026

Según los vídeos grabados por asistentes y compartidos después en plataformas como X, Instagram y TikTok, la actriz intentó regresar al escenario tras el final de la velada para reunirse con sus compañeros de reparto y el equipo técnico. En ese instante, un miembro del equipo de seguridad habría intentado bloquear su paso, provocando una situación de tensión y una bronca entre Teyana y el guardia.

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Visiblemente enfadada, se dirigió al trabajador recriminándole su actitud. En los vídeos se la escucha decir frases como: "Eres muy irrespetuoso y grosero", y "le has puesto las manos encima a una mujer", además de insistir en que "literalmente me empujó".

Las imágenes muestran a la actriz gesticulando mientras expresa su frustración, rodeada de otras personas del equipo que intentaban continuar con las celebraciones.

Tal y como han apuntado varios medios estadounidenses, la confusión se produjo porque el personal de seguridad intentaba controlar quién podía subir al escenario tras el cierre oficial de la ceremonia, lo que podría haber provocado el malentendido.

"Según nuestras fuentes, el guardia usó su cuerpo para bloquear a Taylor y la sujetó con las manos, intentando retenerla físicamente y apartarla del escenario para impedir que lo superara", ha informado 'TMZ'.

En el vídeo también se aprecia cómo la actriz insiste en que el trato recibido no fue apropiado teniendo en cuenta su papel dentro del proyecto premiado.

El incidente también habría afectado a otras personas del entorno de la actriz. El citado medio ha manifestado que Pam Abdi, codirectora de Warner Bros, también tuvo dificultades para acceder a la zona, generando un clima de confusión en esos minutos posteriores al final de los Oscar, cuando la organización suele reforzar los controles de acceso.

A pesar de la tensión del momento, Taylor continuó con su agenda prevista para la noche. Horas después fue fotografiada en la tradicional fiesta posterior organizada por 'Vanity Fair', uno de los eventos más exclusivos tras los populares galardones.

Allí apareció con un segundo estilismo, un elegante diseño de Chanel, y con una actitud mucho más calmada, lo que indicaba que había decidido no dejar que la disputa eclipsara su gran logro profesional.

Y es que la propia nominación ya representa un momento clave en su trayectoria. Tras años de éxito como cantante y coreógrafa, su papel en el film en el que comparte pantalla con Leonardo DiCaprio ha sido clave para su carrera.