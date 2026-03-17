El cineasta manchego estrena 'Amarga Navidad': "Quería zarandear un poco a esa figura totémica del director y ver sus debilidades y sus fallos"

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El director Pedro Almodóvar estrena este viernes en cines su nueva película, 'Amarga Navidad', un relato profundamente personal en el que vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia. El cineasta propone actualizar el histórico lema 'No a la guerra' por el "No a las guerras" y subraya que no cree que en el sector audiovisual español sean todos "tan rojos".

"El eslogan 'No a la guerra' sigue estando vigente desgraciadamente. Yo todavía tengo la chapa, pero creo que habría que corregirla y poner 'No a las guerras'. Ahora no es solo Irak, son varias guerras", ha señalado.

El manchego ha ensalzado la valentía del sector español del cine al reaccionar frente a las guerras y a las injusticias, a diferencia de otros ámbitos internacionales.

Crítica al silencio y defensa del sector

"Nuestro sector sí que ha reaccionado siempre a este tipo de cosas. La derecha piensa que somos todos rojos, y a lo mejor tiene razón. Yo no creo que seamos todos tan rojos pero siempre se ha situado más a la izquierda", ha afirmado.

En este sentido, critica a quienes piensan que los cineastas o los actores no deben expresar sus opiniones políticas. "No es meterse en política, simplemente somos personas y tenemos derecho a decir nuestras opiniones acerca de la realidad que vivimos", ha defendido.

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Orgullo por Javier Bardem

Almodóvar ha destacado la intervención de Javier Bardem en los Oscar, donde fue uno de los pocos en pronunciarse sobre conflictos internacionales.

"Estoy muy orgulloso porque soy amigo de él y también porque digo: 'mira, un actor español es el único que tiene la valentía suficiente para decirlo en la gala'", ha subrayado.

Durante la entrevista, el director ha explicado que en los últimos años está desarrollando un cine más introspectivo, con historias cada vez más cercanas a su propia experiencia. "Yo la libertad la doy siempre a la hora de escribir y de rodar. No sé hacerlo de otro modo", ha indicado.

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Un retrato sin complacencia

En 'Amarga Navidad', Almodóvar vuelve a situar a un director de cine en el centro de la historia, en una especie de ejercicio personal.

El cineasta ha confesado que ha querido evitar la autocomplacencia y mostrar un personaje con defectos: "No quería hacer un retrato complaciente, sino ponerle en problemas".

Asimismo, ha reconocido que la película mezcla ficción y realidad, con elementos que reflejan su propia personalidad, pero tratados de forma crítica.

Almodóvar asegura que nunca ha sentido un vacío creativo y que siempre trabaja con varias ideas a la vez. De hecho, ha definido 'Amarga Navidad' como una de sus obras más exigentes consigo mismo. "Ha sido un ejercicio muy liberador", ha confesado.