La vicepresidenta responde al PP y reivindica su presencia en los Oscar

Yolanda Díaz asiste a la ceremonia de los Óscar 2026 para "apoyar el cine español"

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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que su viaje a Estados Unidos (EEUU) para acudir a los premios Oscar, donde estaba nominada la película 'Sirat' del cineasta Oliver Laxe, fue un gesto para defender la creación artística y ha recordado que el consejero gallego de Cultura, José López Campos, también acudió e hizo bien.

Críticas del PP en el Senado

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno del Senado y ante las críticas que le ha dirigido la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, quien ha afeado a la también ministra de Trabajo que se fuera a Hollywood para "desfilar en la alfombra roja" mientras muchos españoles tienen problemas para "llenar la nevera".

"Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz, pero claro no podía ir de turista, no; tenía que ir en business y con su equipo. Igual pensaba usted recoger dos premios: el Oscar a la mejor película, la gran estafa o el Oscar al escaño cero en Castilla y León. ¡Comunismo de pancarta! Es tan falso como su feminismo y su pacifismo", ha lanzado la senadora 'popular'.

La defensa de Yolanda Díaz

Frente a ello, Díaz ha replicado que con ese viaje ha hecho lo que hace todos los días por su país, que es "defender la creación artística", algo que va a seguir desplegando al igual que hizo el consejero de Cultura de Galicia, que con "gran acierto" fue como ella a "defender el cine gallego y el cine español en los Oscar".

Luego, Díaz ha denunciado que el problema del PP es que tienen la concepción de la cultura "secuestrada" por Vox y ha citado, por ejemplo, que tratan de censurar obras teatrales en localidades madrileñas.