Celia Molina 17 MAR 2026 - 13:06h.

Chalamet, que fue nominado como Mejor Actor por 'Marty Supreme', no publicaba nada en sus redes sociales desde el 6 de marzo

La comentada reacción de Timothée Chalamet tras perder el Premio Oscar 2026 a Mejor Actor

Compartir







El pasado 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles acogió la 98º edición de la gala de los Oscar, en la que 'Una batalla tras otra', la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de la noche. La galardonada Jessie Buckley se llevó el Oscar a la Mejor Actriz por su papel de Agnes Shakespeare en 'Hamnet' y, aunque Timothée Chalamet era uno de los favoritos para hacerse con la estatuilla dorada a Mejor Actor por 'Marty Supreme', fue finalmente Michael B. Jordan quien logró el premio por 'Los Pecadores'.

Su reacción al darse cuenta de que no habían pronunciado su nombre al revelar el ganador se hizo viral pues, durante unos breves segundos, el actor se quedó como paralizado, hasta que reaccionó, aplaudió y se levantó para felicitar a su compañero de profesión. Y, un día después de la gala, Chalamet ha roto su silencio en las redes sociales, donde no publicaba nada desde el día seis de marzo, para hacer un anuncio importante.

"El tráiler, mañana"

El intérprete ha mostrado en su cuenta de Instagram dos de los primeros posters de la tercera parte de Dune, una historia dirigida por Denis Villeneuve y ambientada en el año 10.191, que sigue el destino de Paul Atreides, un joven brillante que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo. Esta tercera entrega se ha presentado como una "épica conclusión" de la narración y las primeras imágenes han tenido muy buena acogida entre los fans de Timothée. "Mañana, el tráiler" ha anunciado también el actor, para hacer las delicias de los seguidores de la saga galáctica.

PUEDE INTERESARTE Karol G aparece con un llamativo cambio de look en la fiesta posterior a la gala de los Premios Oscar 2026: la foto

'Dune 3' llegará a los cines el próximo 18 de diciembre

La confirmación de la tercera entrega llegó después de que Legendary Pictures anunciara en agosto de 2024 el desarrollo de la secuela, con Villeneuve de nuevo al frente. El propio director había adelantado en diciembre de 2023 que trabajaba en el guion, reafirmando su intención de completar una trilogía inspirada en la novela original de Frank Herbert, 'Dune Mesiah'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Eso sí, todavía habrá que esperar un poco para verla, pues 'Dune' 3 llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, fecha en la que coincidirá con el estreno de 'Vengadores: Doomsday'. La confrontación entre ambas superproducciones ha generado grandes expectativas en la industria, dada la popularidad de ambas franquicias y la magnitud de sus producciones. Una rivalidad que ahora ha sido avivada por Chalamet con la publicación de las primeros carteles del final de la trilogía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El aplauso que ha recibido el protagonista de 'Dune' en las redes ha aliviado algo la polémica que le ha rodeado en los últimos días, tras sus desafortunadas palabras sobre el ballet y la ópera, disciplinas artísticas de las que dijo "a nadie interesan". Este comentario puso en jaque su nominación al Oscar, como ya ocurrió con Karla Sofía Gascón el año pasado, si bien Chalamet ha aceptado con estoicismo su derrota en la pasada gala.