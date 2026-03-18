El desembolso total del premio estará en torno a 2,5 millones de euros. El próximo 8 de abril se conocerá el nombre del ganador

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Aena ha anunciado este miércoles, 18 de febrero, los cinco finalistas de la primera convocatoria del nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana.

El primer ganador del galardón, que está dotado con 1 millón de euros, se conocerá el próximo 8 de abril en una gala que tendrá lugar en Barcelona.

Ellos son Héctor Abad Faciolince, con 'Ahora y en la hora'; Nona Férnandez por 'Marciano'; Marcos Giralt Torrente con 'Los ilusionistas'; Samanta Schweblin por 'El buen mal', y Enrique Vila-Matas con 'Canon de cámara oscura'. Los otros cuatro finalistas que no resulten ser el ganador recibirán 30.000 euros cada uno.

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Los detalles del premio

Han sido la presidenta del jurado, Rosa Montero; el secretario del jurado, Jesús García Calero; y los scouts Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio, quienes han revelado los nombres de los escritores finalistas.

Montero ha manifestado que ha habido "muy poco tiempo" para proponer los libros finalistas que se han tenido que publicar en 2025 en español. Asimismo, ha defendido que el galardón "no es más que alegría para el sector, editoriales, escritores y lectores".

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"Si no pones un millón (de premio) aquí no estaríais ninguno de vosotros. Realmente el millón lo que hace es colocar este premio desde el principio en un lugar alto y ahora tiene que estar el premio a la altura de un millón y eso cuesta", ha añadido la autora.

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El premio Aena reconoce obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana que hayan sido publicadas durante todo el año pasado, valorándose así "su calidad literaria, originalidad y aportaciones cultural".

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El jurado está compuesto, además de por Montero, por Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza.

Tras desvelarse el ganador y finalista, Aena procederá a la distribución de los ejemplares de las obras premiadas a los trabajadores de Aena y a los ayuntamientos de los territorios en los que la compañía opera para que se repartan en centros educativos, bibliotecas, espacios culturales u otros puntos.

Además, de cada obra finalista, Aena adquiriá más de 5.000 ejemplares. En este sentido, el desembolso total estará en torno a 2,5 millones de euros.

Hasta ahora, el galardón literario con mayor dotación económica en España era el Premio Planeta, cuyo ganador recibe un millón de euros, mientras que el finalista recibe 200.000 euros.

Mientras tanto, el Premio Alfaguara de Novela está dotado con 165.000 euros, y el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', que otorga el Ministerio de Cultura, con 125.000 euros.