Más madurez, salud mental y la misma energía en el nuevo trabajo de Ginebras

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Ocho años de carrera, tres discos y una legión de seguidores. La banda Ginebras vuelve con su música y sus letras, igual de enérgicas que siempre, pero con una evolución hacia un sonido más maduro. Para presentar su nuevo trabajo, han querido hacerlo de una forma especial: junto a sus fans, los primeros en escucharlo.

En una habitación de hotel convertida en escenario improvisado, el grupo ha dado a conocer su tercer disco, “nada es para tanto”, en un formato íntimo y cercano que refuerza el vínculo con su público.

Presentación íntima con fans

Las propias integrantes reconocen la importancia de esa conexión con sus seguidores: “Hemos sido fans, somos fans y entendemos que también es de lo que vivimos”, explican. Las nuevas canciones han ido tomando forma precisamente en ese ambiente itinerante, de hotel en hotel, manteniendo la esencia del grupo: temas divertidos, frescos y llenos de energía, pero con un trasfondo más profundo.

“Muy bien la fiesta, muy bien tal, pero también hay una profundidad detrás de eso, que tiene que ver con la salud mental”, señalan, dejando claro el giro temático de este nuevo trabajo.

Esa evolución también se refleja en las letras, más personales y abiertas, donde abordan inquietudes propias de su momento vital. “Crisis de los 30… bueno, yo creo que hay crisis siempre, ¿no? Yo sí la tengo”, confiesan con naturalidad.

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A pesar de esta mayor profundidad, Ginebras no pierde su esencia. Su característico buen rollo sigue presente, tanto en su música como en su relación con el público, algo que ya han podido comprobar los fans que han asistido a esta presentación.

Con este tercer disco, la banda continúa consolidando su trayectoria y prepara su regreso a los escenarios, donde promete mantener la energía que las ha llevado a crecer como un auténtico fenómeno musical.