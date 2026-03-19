Mabel Cupet Sevilla, 19 MAR 2026 - 05:30h.

Su tutor y otros compañeros han completado el proyecto musical que Julio había empezado y que no pudo terminar

Óscar, rapero y educador social, más conocido como Ofe-e, lleva años capitaneando el proyecto de Hip Hop Terapia

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No era un joven especialmente hablador, pero encontró en el rap una vía para canalizar sus sentimientos y una forma de expresar todo lo que tenía dentro hasta el punto de que había empezado a grabar muy ilusionado su propio disco. Sin embargo, el pasado mes de octubre, Julio Asensio, murió a los 19 años en un fatal accidente de tráfico, truncando de manera inesperada todos sus proyectos y dejando un vacío enorme entre familiares, amigos y quienes habían empezado a conocer su talento.

Han pasado tan solo unos meses y la voz de Julio vuelve a sonar gracias al esfuerzo de uno de sus tutores del centro de menores donde estaba interno, el CIMIN Los Alcores, en Carmona (Sevilla). Allí Óscar y Julio entablaron amistad y a través del rap conectaron de una forma que ninguno de los dos esperaba.

El rap como herramienta terapéutica

Óscar, rapero y educador social, más conocido como Ofe-e, lleva años capitaneando el proyecto de Hip Hop Terapia, una idea para que los jóvenes de centros de internamiento puedan canalizar sus sentimientos y emociones a través de letras de rap, como había empezado a hacer Julio.

"Al principio hablaba en voz baja, como si le diera miedo", cuenta Óscar que le impulsó para que sacara su voz y su historia a través del hip hop. Fue entonces cuando se descubrió su talento. Tras ese chico callado, de pasado incierto, había algo especial y juntos se propusieron sacarlo fuera de aquel centro.

Primero fue un concierto de Navidad con otros compañeros. Luego se animó a grabar sus propios temas y cada vez que tenía permiso, además de ir a ver a su madre Estefanía, también aprovechaba para grabar sus letras junto a Óscar. No había fecha, tampoco había prisa, hasta que aquel accidente de tráfico acabó con su vida y truncó sus planes.

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Terminar el sueño de Julio

Pasaron semanas y aquellas letras que Julio había grabado sin música quedaron huérfanas hasta que un día Óscar decidió hablar con la madre de Julio. "Me daba apuro" asegura, pero sentía que se lo debía y decidió pedirle permiso para acabar lo que había empezado su hijo: grabar un disco.

Con el apoyo siempre de la madre de Julio, Óscar empezó a trabajar en el proyecto. Tenía siete canciones de Julio grabadas en un estudio y otra más que el propio Óscar le grabó en el centro. Consiguió mejorar el sonido con la ayuda de profesionales del hip hop que enseguida se sumaron al proyecto.

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Un disco para mantener viva su voz

Kade en la producción, Beltrán Beats en el apartado técnico y DJ MAKEI en los scratches han colaborado con el disco que finalmente tendrá nueve canciones: las ocho de Julio y una más que le ha dedicado Óscar.

Así nace "Julio Eterno", el disco que un día soñaron juntos Óscar y Julio y que ahora ha visto la luz unos días después de la fecha de cumpleaños de Julio, quien ahora habría cumplido 20 años.

"My Life" es el primer tema, pero en las próximas semanas saldrán el resto de canciones para que siga sonando su voz.