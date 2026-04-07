El diseñador Adolfo Domínguez ha protagonizado su propia película, 'El eco de otras voces', dirigida por su hija

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El diseñador Adolfo Domínguez es el protagonista de su propia película, llamada 'El eco de otras voces'. Un trabajo que ha sido dirigido por Adriana Domínguez, su hija y presidenta ejecutiva de la marca de moda homónima para repasar la vida de su padre.

Una frase muy famosa suya es 'la arruga es bella'. Es del diseñador y lo dijo en defensa de una tela como el lino, a veces muy querido, pero muy complicado de tratar. El diseñador gallego forma parte de la historia del textil español con su apuesta por la elegancia y ahora un documental cuenta su historia.

Nadie se iba a imaginar que una arruga se convertiría en el sello personal del que es considerado como un verdadero artista dentro del mundo de la moda: "Esa frase fue cuajando en la manera como lo hoy lo vivimos incluso".

Una arruga que dio fluidez al vestir y que llegó a protagonizar el vestuario de 'Corrupción en Miami', a las jugadoras del Atlético de Madrid de Fútbol, o incluso al director Óliver Laxer, que confió en Adolfo Domínguez para posar en los Óscar. Una estampa que su propia hija ha querido reflejar en una película sobre su padre y uno de los diseñadores más "Está de moda un año tras otro, 10, 20 años, 30 años".

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Este gallego revolucionó no sólo la moda. También nuestra manera de relacionarnos con ella: "Tú has sido de los primeros en apostar por la sostenibilidad, lo que pasa es que tampoco yo creo que no lo llamaba así en ese momento".

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Su hija Adriana nos cuenta en este documental cómo el talento del gallego va más allá de sus diseños: "Creemos que forma parte del patrimonio, incluso cultural de España", porque Adolfo lleva 50 años dejando una profunda huella en la moda española.