Asun Chamoso 07 ABR 2026 - 18:30h.

La Orquesta de la Bona Sort es un proyecto pionero de la Comunidad Terapéutica del Maresme

El grupo, que lo componen veinte personas con trastornos mentales, actúa por toda Cataluña

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BarcelonaLa música ha dado un giro a la vida de los integrantes de la Orquesta de la Bona Sort, formada por personas con trastornos de salud mental dentro de un programa de la Comunidad Terapéutica del Maresme (CTM). "Las necesidades del enfermo mental grave, que son nuestros pacientes, no solo son biomédicas. También hay inserción social, familiar o laboral y la normalización de su vida. Y además, existe el prejuicio y la discriminación, y buscando elementos que lo unieran, pensamos que la música era un vehículo para conectar con la ciudadanía y también para que el enfermo tenga conciencia de que tiene una capacidad de comunicación y de expresar emociones", explica Guillem Homet, director médico de la Comunidad Terapéutica Maresme.

Una banda pionera que empezó hace 23 años y es la única que se mantiene de forma estable compuesta por personas con trastornos de salud mental. Un camino que empezaron sin saber dónde les llevaría el proyecto musical. "El arte permite contactar con una parte de nosotros a la que no estamos habituados y es muy importante para ellos la expresión de sentimientos", apunta Homet.

Un proyecto fue iniciado por José Manuel Pagán, compositor de bandas sonoras como la de la premiada película 'Pa negre', por encargo de Valentí Agustí en el centro de día de Palafolls. Al principio, una persona tocaba la batería. Luego se sumó otra, con un bajo y, poco a poco, fue creciendo la orquesta. Ahora la integran unos veinte miembros, entre cantantes y músicos, que ensayan una vez por semana. Tienen un repertorio festivo, con temas populares, boleros y baladas, con el que hacen actuaciones por toda Cataluña e incluso a Berlín.

Un proceso de transformación

Formar parte de una orquestra les "representa disciplina, dedicación, tiempo y esfuerzos, como enfrentarse al público", señala el director médico. Para Homet, subir a un escenario y sentir la buena acogida de los espectadores "es una posibilidad de expresar sus emociones, ver que algo que hacen tiene un valor reconocido por un público que lo aplaude, y eso es muy importante para el paciente. Mejoran mucho la parte de la socialización, en el reconocimiento de los propios valores y en la posibilidad de relacionarse con los demás".

Una transformación que les cambia "las posibilidades de relacionarse, de cómo ellos viven y ven su papel en el mundo, de la relación con los otros", asegura. Y también cambia la mirada del público.