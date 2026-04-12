Las DJs Pitty Bernad y Belah acaban de lanzar nuevo álbum y actúan dos noches en uno de los festivales más icónicos del mundo

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, artistas principales del festival de Coachella 2026

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Entrevista a Mëstiza, únicas artistas españolas que actúan en el Coachella 2026: "Somos un poco 'workaholic', nuestra vida es el trabajo"Quedan horas para que Mëstiza se estrene en uno de los festivales más icónicos del mundo. El desierto de California las espera. El público también. Pitty Bernad y Belah llegan la noche de este domingo, 12 de abril, al Coachella Valley Music and Arts Festival. Y repetirán el día 19. Su nuevo álbum, 'Spanish Chica', acaba de ver la luz. Dos hitos en la misma semana. No parece una casualidad.

Son las únicas mujeres españolas en el cartel de 2026 y uno de los pocos proyectos femeninos nacionales que han llegado hasta allí en la historia del festival. Ellas no hablan de techo de cristal. Prefieren hablar de trabajo. De insistencia. De una escena electrónica en la que durante años apenas había mujeres. Su propuesta nació en 2021 precisamente de ahí: de ocupar espacio. De mezclar tradición y modernidad. 'House' y 'techno' con guiños al flamenco y a la tradición española. Su estética también habla: negro, rojo, fuerza, raíz. No buscan la fusión fácil. Buscan identidad. Que cuando las escuchen sepan que son de España.

Las DJs se han movido entre festivales internacionales y residencias en Ibiza, pero ahora quieren dar otro paso: Coachella como escaparate y el disco como manifiesto. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con ellas. Al otro lado del teléfono, es Pitty quien toma las riendas de la conversación.

Pregunta: ¿Qué sentisteis cuando recibisteis la confirmación oficial de que ibais a actuar en Coachella 2026?

Respuesta: Que era un sueño en el que llevamos trabajando toda nuestra vida. A pesar de llevar cinco años juntas como dúo, llevamos casi 15 trabajando por separado, y esas niñas que empezaron desde cero y viniendo a cumplir su sueño a Madrid ahora mismo están saltando de alegría de poder estar en este cartel tan internacional creado de artistas increíbles como Justin Bieber, Karol G, Anima... Es un sueño, la verdad.

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"Nuestra música es una representación de la tradición española"

P: Sois las únicas artistas femeninas españolas en el cartel de este año. ¿Sentís responsabilidad al representar a España en un escenario tan importante?

R: Por supuesto. Nosotras, además de representar a España, lo hacemos en muchísimos festivales por todo el mundo y en cada día de nuestras vidas, porque al final nuestra música es una representación de la tradición española, de la cultura más tradicional, tanto en la música como en la estética, así como en casi todo lo que hacemos. Entonces es un honor y una responsabilidad que hemos tomado con las riendas muy fuertes.

P: ¿Cómo habéis preparado el show? ¿Qué sorpresas nos podéis adelantar?

R: Pues a nivel estético hemos contado con unos diseñadores españoles que van a hacer una serie de diseños tanto para nosotras como para nuestro cuerpo de baile, que va a estar con nosotras en los pódiums del escenario Yuma, el más importante de electrónica en el festival y, por supuesto, una representación a nivel internacional en la electrónica imprescindible. Además, hemos preparado todo nuestro nuevo álbum y vamos a presentarlo en Coachella. Y tenemos también una sorpresa de una canción que vamos a tocar en exclusiva, porque además nosotras tenemos muchísimo público en Estados Unidos y Latinoamérica que nos está esperando ahí.

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P: ¿Qué artistas del cartel de Coachella os hace especial ilusión conocer?

R: A nivel electrónica Anima, por supuesto, es un referente para nosotras, y el mejor ahora mismo. Pero más genérico, Karol G es el número uno a nivel hispanohablante, entonces es un sueño poder incluso estar cerca de ella en el 'backstage' y poder, a lo mejor, encontrárnosla, ya veremos. Y con Justin Bieber igual, es un sueño poder conocerle porque le seguimos desde jóvenes. Nos gustaría poder charlar un poco con ellos, aunque ya veremos si es posible. No obstante, estamos manteniendo muchas conversaciones con artistas internacionales para próximas colaboraciones.

P: Acabáis de lanzar nuevo álbum, 'Spanish Chica'. ¿Cómo definiríais la evolución de Mëstiza desde vuestros inicios hasta ahora?

R: Somos dos chicas de una ciudad pequeña, por no decir un pueblo pequeño de España, y no venimos del sector de la música a nivel familiar, simplemente hemos empezado esto de una manera totalmente altruista por amor a la música y queriendo hacer algo que se recordase y que emocionase a la gente, y lo hemos conseguido. Entonces, para nosotras estar donde estamos ahora mismo, posicionadas, es increíble, pero también es una prueba del esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años, que hemos tenido situaciones cómodas, no tan cómodas y muy incómodas, porque al final cuando eres un artista y estás expuesto a tantas cosas, hay momentos de tu vida en los que quieres dejarlo, pero al final te das cuenta de que si lo persigues puedes llegar muy alto.

"Hace años ver a una mujer en una cabina era una real excepción"

P: Os adentrasteis en la industria hace ya más de una década, en una época en la que por aquel entonces no había muchas DJs femeninas, y ahora muchas mujeres están apostando por este sector. ¿Habéis tenido que superar obstáculos como mujeres dentro de la electrónica?

R: Qué te voy a contar... Hace 10 años era una real excepción, y desgraciadamente encontrabas a muy pocas mujeres en una cabina. Por esto nosotras, que nos conocíamos de tocar en clubs de Madrid, empezamos a hablar y a compartir ideas después de vivir situaciones que quizás no era fáciles, porque ahora tenemos a 10.000 personas mirándonos, pero en ese momento nadie nos miraba. Entonces empezamos a charlar después de todos estos años y a construirnos esta idea de por qué no íbamos a traer nuestra propia cultura a la electrónica, que era al final algo que no se estaba haciendo y que no existía, el 'spanish house'. Nosotras decimos que fue algo casi divino que llegó en el momento adecuado y con las herramientas perfectas, y con la experiencia pudimos hacerlo posible. De hecho, nosotras no tenemos manager, somos artistas independientes y todo lo hacemos nosotras desde cero.

P: ¿Qué les diríais a las chicas jóvenes que quieren adentrarse en la industria y quizá les da miedo?

R: Realmente no creemos que haya una discriminación en la industria para nada, de hecho hay un gran apoyo a la mujer en la industria a día de hoy. Lo que sí puede pasar es que te puedan juzgar de alguna manera por el hecho de estar en una cabina, ya que durante muchos años ha sido algo que le ha pertenecido desgraciadamente al sector masculino, pero yo les diría que tengan una idea, que luchen por ella y que se formen técnicamente.

"Somos un poco 'workaholic', nuestra vida es el trabajo"

P: Si pudierais volver al inicio de vuestro proyecto, ¿qué consejo os daríais a vosotras mismas?

R: Cuando empezamos nuestro camino fue un llamado casi divino como decía. Siempre hemos tenido el mismo concepto de lo que queríamos y a dónde íbamos, y es algo que a día de hoy lo miramos con retrospectiva y nos sorprende. ¿Cómo es posible que supiéramos las dos exactamente que queríamos reinterpretar la tradición flamenca de esta manera y utilizando los sonidos electrónicos? Es sorprendente, y realmente le dirías a esas dos chicas que lo iban a petar. Las miraría y les diría: "Chicas, estáis haciéndolo bien".

P: ¿Cómo es vuestra vida más allá de la música?

R: Nos gusta mucho, por supuesto, salir de fiesta, estar con la familia, a mí me gusta mucho la naturaleza, Belah es una gran lectora, nos encanta el deporte... Pero realmente nuestra vida es el trabajo. Somos un poco 'workaholic', la verdad, pero porque hemos convertido nuestra pasión en nuestro trabajo.

P: Después de este hito, ¿cuál sería el siguiente sueño por cumplir para Mëstiza?

R: Realmente nosotras nos pasamos el día, por así decirlo, cumpliendo siguientes sueños. Tenemos cosas muy interesantes que vienen ahora, como por ejemplo, vamos a tocar en la Torre Eiffel haciendo nuestra propia fiesta, vamos a tocar en el Electric Daisy Carnival Las Vegas delante de 40.000 personas, somos la imagen de la Fórmula 1 en Madrid... Nos hace especial ilusión porque estamos una vez más siendo la cara y la representación de nuestro país, y si te soy sincera, intentamos vivir un poco al día todos estos pasos y poco a poco ir haciéndolos lo mejor que podemos. Al final estamos muy agradecidas de ser un dúo porque las penas son más pequeñas y las alegrías son más grandes, y por eso somos un equipo maravilloso y porque llevamos toda la vida luchando por este momento.