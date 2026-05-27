Entre los fallecidos a causa del accidente se encuentran dos adolescentes de 12 y 15 años

La Policía belga no ha dudado en describir este suceso como el peor de la historia de Bélgica en un paso de nivel

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Las autoridades belgas investigan el grave accidente que protagonizó ayer, martes 26 de mayo, un conductor de un minibús escolar. El suceso ocurrió en Buggenhout, Bélgica, cuando el hombre trató de cruzar la barrera de un paso a nivel mientras esta se mantenía bajada y con las luces rojas encendidas.

El accidente ha dejado cuatro muertos. Entre los fallecidos se encuentran el conductor de 49 años y una acompañante de 27. También se ha encontrado el cuerpo de dos adolescentes de 12 y 15 años y hay cinco heridos graves.

Varios alumnos en estado crítico

La Fiscalía belga continúa investigando los hechos ocurridos, pero las primeras informaciones policiales apuntan a que este mini-autobús se habría saltado el paso de nivel, que a esa hora de la mañana estaba con las barreras bajadas y con el semáforo en rojo.

En el momento en el que el autobús quiso cruzar las barreras, a esa misma hora un tren que cubría la ruta entre Brujas y Manilas pasó por esa localidad belga a una velocidad de 90 kilómetros por hora, una velocidad reglamentaria que causó este fatal impacto.

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Además de los fallecidos, los adolescentes que iban en el vehículo, alumnos de una escuela de necesidades especiales, están en estado crítico, pero estables en el hospital. La policía belga no ha dudado en describir este suceso como el peor de la historia de Bélgica en un paso de nivel.

Negativo en la prueba de alcohol

An Berger, portavoz de la Policía Federal, indicó a los medios que "el conductor quería cruzar las vías que estaban cerradas en ese momento" y, según los testigos, el hombre "no zigzagueó, golpeó la barrera".

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El tren, aunque frenaba por la proximidad a la estación, golpeó al vehículo a gran velocidad, por lo que lanzó al mini autobús a una gran distancia, golpeando un poste en el camino y dejando el vehículo destrozado.

La investigación acaba de empezar y, aunque advierten que es muy pronto para hablar de responsabilidades, hay un aspecto que los investigadores tienen claro: el conductor quería cruzar las vías que estaban cerradas en ese momento.

Su autopsia arrojará más información cuando se complete. De momento, el conductor del tren ha dado negativo en la prueba de alcohol y drogas.